Les Quêtes de rangs maître arriveront avec Monster Hunter Rise Sunbreak

Capcom a partagé plus d’informations concernant la prochaine extension de contenu téléchargeable de Monster Hunter Rise, intitulée Monster Hunter Rise : Sunbreak.

L’éditeur a révélé que vous pourrez vous attaquer à de nouvelles quêtes principales, qui vous permettront d’affronter un certain nombre de bêtes redoutables, et que certains monstres du jeu de base reviendront, avec de nouveaux mouvements, généralement beaucoup plus puissants. La société a réaffirmé que pour jouer au DLC Sunbreak, vous devrez avoir terminé la quête finale du jeu, Serpent Goddess of Thunder, à partir de la version 1.0.

Monster Hunter Rise: Sunbreak is due for release in Summer 2022!

The subtitle "Sunbreak" comes from imagery from the game's story, such as the visual of the sun shining down on the world through the clouds! ⛅#MHRise #Sunbreak pic.twitter.com/lMjo2JM2lb

