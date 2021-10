La Nintendo Switch se met à jour en firmware 13.1.0 avec la Nintendo N64 et la Megadrive

Nintendo vient de publier la dernière mise à jour du micrologiciel de la Nintendo Switch. Tous les propriétaires de console peuvent mettre la main sur la version 13.0.1. Une fois la mise à jour 13.0 installée, on aura accès au Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Nintendo déclare ce qui suit à propos de la mise à jour Switch 13.1.0 d’aujourd’hui :

Ajout de la prise en charge de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Ceux qui souscrivent au nouveau niveau Expansion Pack pour le Nintendo Switch Online auront accès à divers jeux N64 et SEGA Megadrive, dont compris Zelda : Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart 64, Sonic the Hedgehog 2, Phantasy Star IV, Streets of Rage 2, et plus encore. La liste complète des titres est disponible ici. En outre, le service proposera le nouveau DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, qui sera lancé la semaine prochaine.

Vous pouvez télécharger la mise à jour 13.1.0 d’aujourd’hui en accédant aux paramètres du système. Allez dans l’onglet « Système », puis sélectionnez « Mise à jour du système ». Notez que Nintendo effectue actuellement une maintenance, donc une fois que tout sera réglé, vous devriez pouvoir accéder aux jeux N64 et SEGA Genesis en téléchargeant de nouvelles applications sur l’eShop.

Après un mois environ depuis son annonce, il est enfin là. Nintendo vient de lancer le Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Rappelez-vous qu’il faut débourser 39,99€ pour l’avoir un an, une augmentation par rapport aux 19,99€ que vous payez actuellement pour un an du forfait Nintendo Switch Online simple.

Si vous obtenez le Nintendo Switch Online + Expansion Pack, vous aurez accès à deux nouvelles bibliothèques de jeux rétro. L’Expansion Pack contiendra des bibliothèques pour la SEGA Genesis/Mega Drive et la Nintendo 64. Depuis le lancement de l’Expansion Pass ce soir, vous pouvez jouer à 9 jeux Nintendo 64 et 14 jeux SEGA Genesis/Mega Drive.