Trove fait vibrer la Nintendo Switch avec le Barde !

Les joueurs Nintendo Switch™ peuvent prêter serment au groupe maintenant que le Barde est entré en scène.

Hambourg, 26 octobre 2021 – gamigo est heureux d’annoncer que la classe Barde est désormais disponible pour la version Nintendo Switch de son populaire Voxel-MMO, Trove. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent incarner la dernière classe du jeu pour soutenir et soigner leur groupe.

La classe Barde peut maintenant associer des mouvements élégants et d’intenses chansons pour créer de nombreuses capacités puissantes afin d’améliorer et d’aider ses compagnons d’aventure au combat, que ce soit confortablement à la maison ou en déplacement. Elle fait tout cela en infligeant des dégâts magiques lorsqu’elle affronte les dangers dans de nombreux mondes générés de manière procédurale. Les joueurs souhaitant ne faire qu’un avec les dieux du rock peuvent obtenir le Barde exclusivement dans l’artisanat via le Chaos Crafter ou via l’un des nouveaux Packs de Bardes.

La mise à jour d’aujourd’hui introduit également un nouveau niveau d’artisanat dans la Cristallogie, nommé le Bardmancologue. Ce niveau permet de fabriquer des alliés, des montures, des ailes et des costumes éblouissants pour la classe des Bardes. Malheureusement, les groupies n’ont pas été retenues car les vrais rockeurs ne les fabriquent pas : les groupies se gagnent !

Avec la version Nintendo Switch de Trove, les joueurs peuvent profiter de leur jeu préféré partout, à tout moment, et s’amuser à la maison ou en déplacement grâce à son mélange harmonieux d’aventure, de construction de monde et de combat. C’est la plateforme idéale pour faire preuve de créativité et réaliser ses propres constructions dans le jeu. Cela vaut bien un solo de guitare du Barde !

Avec la sortie du Barde sur toutes les consoles, les joueurs peuvent désormais choisir parmi 17 classes individuelles, dont l’héroïque Vanguardian, le magique Chloromancer et bien d’autres. La diversité croissante de classes dans Trove peut s’adapter aux styles de jeu les plus divers et la possibilité de… switcher de l’une à l’autre à la volée permet aux joueurs de se battre à la distance qui leur convient. Dans le pire des cas, ils peuvent toujours sauter sur un dragon équipé d’un lance-flammes pour montrer à leurs ennemis qu’ils ne plaisantent pas.