La Nintendo 64 sur le Nintendo Switch Online connait déjà quelques soucis

Les jeux N64 sont enfin arrivés sur la Nintendo Switch dans le cadre du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack hier, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le lancement aurait pu se passer un peu mieux. Les utilisateurs ont fait part d’un grand nombre de problèmes et de plaintes depuis le lancement d’hier soir.

On passera le lancement de l’application qui se fait uniquement avec les versions américaines (ce qu’on peut changer facilement, voir ici).

Une grande partie des soucis concerne Zelda : Ocarina of Time. Certains ne sont pas satisfaits du brouillard, des distances d’affichage et des textures de l’eau sur la console hybride. Il y a également des plaintes de ralentissement et de décalage d’input, bien que ces problèmes semble un peu bidouiller dans une hype anti-N (na na na c’est chère lol j’ai mieux sur mon PC via un émulateur illégal).

Ocarina of Time N64 vs Wii VC vs Switch (h/t @zfg111) pic.twitter.com/HM9renorc3 — Stop Skeletons From Fighting | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) October 26, 2021

Bien entendu, les problèmes des jeux N64 ne se limitent pas à Zelda: Ocarina of Time. Les joueurs ont rencontré des ralentissements de framerate au démarrage et des bugs brouillard dans d’autres titres. Malheureusement, des problèmes de latence peuvent également survenir lors de jeux en ligne.

Un autre problème (assez loufoque) concerne Mario Kart 64, qui a besoin d’un Controller Pak pour sauvegarder les données du contre-la-montre et des runs contre les fantômes. Les joueurs peuvent voir des instructions pour « insérer le Controller Pak N64 dans la manette 1 », mais le pass d’extension Nintendo Switch Online ne contient évidement pas de Controller Pak. En d’autres termes, les épreuves contre les fantômes ne peuvent, pour le moment, pas être sauvegardées. Pour le coup, on se demande comment Nintendo n’a pu ne pas y penser, et simplement copier coller des roms sur son service sans prendre le temps de vraiment optimiser.

Oh god they filled up the back pic.twitter.com/MAuVTbGi0H — PLANTMAN (@itbetheplantman) October 26, 2021

Nintendo n’a pas encore réagit à ces premières plaintes et on ne sait pas si des améliorations sont prévues pour l’avenir. On notera que les soucis sont souvent sur les versions US des jeux, et non sur les versions Européennes (en 50 hz).

Les joueurs ne sont pas non plus satisfaits de la disposition des boutons, notamment parce que le placement des boutons B et A sur la Switch sont perpendiculaires (et pas péremptoire) à celui de la manette originale de la N64. Remapper les commandes n’est pas encore possible sur l’application. Il convient également de noter que dans Super Mario 64, la fonction de vibration des Joy-Con est désactivée – bien qu’elle fonctionne si vous jouez à la version japonaise de l’application (non disponible chez nous)…