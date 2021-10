Mario Party Superstars débarque vendredi sur Nintendo Switch

27 octobre 2021 – L’heure de la fête va bientôt sonner : Mario Party Superstars, ses cinq plateaux issus des Mario Party de la Nintendo 64, et 100 mini-jeux issus de la série entière des Mario Party, débarque le 29 octobre sur Nintendo Switch.

Les plateaux de jeu ont été revus et corrigés pour la Nintendo Switch et chacun d’entre eux bénéficie d’événements particuliers. Les joueurs voulant tout simplement s’amuser avec une série rapide de mini-jeux peuvent se rendre sur la Montagne aux mini-jeux, un mode offrant sept parcours différents : Jeu libre, Match à deux, Défi à trois, Sports et Puzzles, Survie, Combat de pièces, et Défi quotidien.

Les joueurs peuvent faire la fête n’importe où et n’importe quand avec les modes multi-joueurs en ligne*, sur une même console** ou en mode local sans fil**. Grâce au mode multi-joueurs en ligne, chacun peut entamer une session de jeu rapide entre amis ou se lancer dans un véritable marathon de 30 tours. Si vous jouez en solo, il est possible d’affronter au hasard des joueurs du monde entier.

De plus, les joueurs peuvent utiliser des autocollants pour communiquer avec leurs adversaires lors de l’exploration des plateaux, et utiliser la fonction de mise en pause au début de chaque tour lorsqu’ils jouent entre amis. Il est ainsi facile de suspendre une partie et de reprendre les festivités plus tard.

Mario Party Superstars débarque sur la Nintendo Switch le 29 octobre. Ce jeu bénéficie de cinq plateaux classiques, de 100 mini-jeux, de sept modes de jeu dans la Montagne aux mini-jeux, et de bien d’autres surprises. Tous les modes peuvent être appréciés en solo ou en multi-joueurs sur une seule et même console, ou en mode sans fil local ou en ligne, avec des amis ou des joueurs du monde entier.

*Connexion Internet requise pour les parties en ligne. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

** Une manette compatible est requise pour chaque joueur dans les modes multi-joueurs. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être nécessaires.

*** Une console et un exemplaire du jeu par joueur sont nécessaires pour les modes multi-joueurs.