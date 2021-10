Un nouveau trailer pour Triangle Strategy sur Nintendo Switch

Annoncé au début de l’année, le nouveau projet HD-2D de l’équipe derrière la série Bravely Default ou Octopath Traveler sur Nintendo Switch redonne des nouvelles via un nouveau trailer aujourd’hui.

Ayant pour nom définitif Triangle Strategy, nous sommes ainsi invité à prendre part dans cette aventure tactique aux propos complexe et mature autour de trois Royaumes se disputant les ressources du monde. Nous aurons apparemment une certaine liberté de réponse dans le récit qui dresseront ainsi notre notoriété et notre profil dans cette histoire aux multiples dénouements. On vous laisse voir le dernier trailer avec une date de sortie désormais fixé au 4 Mars 2022. Une démo est déjà disponible depuis le début de l’année pour ceux qui voudrait essayé.

Get to know the characters, gameplay, & world of Triangle Strategy! Become the young lord Seranora Wolffort & decide the fate of your house & allies in this Strategy RPG. Put your convictions to the test when the game launches on 3/4/22.

