Ashwalkers sur Nintendo Switch : découvrez la Survivor’s Edition

Le jeu de survie narratif Ashwalkers bénéficiera d’une édition physique spéciale sur Nintendo Switch. La Survivor’s Edition sortira au premier trimestre 2022.

Madrid et Paris, le 27 octobre 2021 – Microids Distribution France (MDF) et Meridiem Games sont heureux d’annoncer que le jeu Ashwalkers bénéficiera d’une édition physique spéciale sur Nintendo Switch, qui sera disponible au premier trimestre 2022. Le titre constitue une aventure narrative centrée sur la survie et des dilemmes moraux, le tout au cœur d’un monde postapocalyptique. Intitulée Ashwalkers – Survivor’s Edition, cette édition spéciale sera distribuée en Europe par Meridiem Games, et en France par MDF, la nouvelle structure de distribution de Microids.

Développé par Nameless XIII et édité par Dear Villagers, le jeu raconte le périple de quatre aventuriers devant braver les obstacles d’un univers impitoyable, et prendre des décisions difficiles qui influenceront le cours de leur histoire. Les joueurs devront notamment gérer la nourriture et l’équipement du groupe, et progresser à l’aide à un gameplay narratif dynamique pour découvrir les multiples fins du jeu.

Ashwalkers – Survivor’s Edition proposera un fourreau spécial, un artbook, et une planche de stickers des personnages du jeu.

A la suite d’une ancienne catastrophe géologique, un groupe de survivants appelé « La Section » doit prendre la route dans un monde ravagé, en quête d’un refuge pour leur peuple. Mais pour parvenir à cet endroit salvateur, ils devront traverser des terres désolées et se confronter à des dilemmes moraux complexes. Apprenez à connaître ces quatre personnages fascinants et les dynamiques changeantes qui animent leur groupe au cours de votre périple aux confins du monde.

Caractéristiques du jeu :