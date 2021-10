Fire Emblem Heroes: la prochaine mise à jour est pour bientôt !

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.11.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros légendaires

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires », Marth, Roi-Héros, et Tiki, Dragon légendaire, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Emblème luisant

Délai : 2

En début de tour, si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Vit/Déf/Rés +6 à l’unité pendant un tour et confère Atq +6 aux alliés à 2 cases ou moins de l’unité pendant un tour. Augmente les dégâts de l’aptitude spéciale à hauteur de 35 % de la Vit de l’unité. Après le combat, si l’aptitude spéciale s’est déclenchée, confère Atq/Vit/Déf/Rés +6 à l’unité et à tous les alliés pendant un tour. (Bonus conféré aux alliés même si les PV de l’unité tombent à 0.) Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Écu du sceau II

Si Vit de l’unité ≥ Vit de l’ennemi de 5 points ou plus ou si l’unité affronte un dragon, l’unité effectue une double frappe et l’ennemi ne peut pas riposter ou effectuer de double frappe. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Fluidité 3

Si l’ennemi initie le combat et que PV de l’unité ≥ 25 %, l’unité neutralise les malus qui l’affectent pendant le combat et effectue une double frappe.

Non compatible :

・ Aptitude C

Tous ensemble II

En début de tour, si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Déf/Rés +6 à l’unité et aux alliés à 2 cases ou moins pendant un tour. Si un ennemi utilisant un arc, une dague, la magie ou un bâton initie le combat face à un allié à 2 cases ou moins de l’unité, déclenche 【Sauveur】sur l’unité. Si l’unité déclenche Sauveur, confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 pendant le combat.

【Sauveur】

L‘unité se positionne sur la case de l’allié, combat à sa place et reçoit tous les effets d’après combat.

Sauveur ne se déclenchera pas si l’allié se trouve sur un terrain sur lequel l’unité ne peut pas se déplacer ou si plusieurs unités peuvent utiliser Sauveur pendant le même combat. Si Sauveur se déclenche, les effets de déplacement d’après combat n’ont pas lieu.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Marth, Roi-Héros, et Tiki, Dragon légendaire, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de l’écran « Enseigner aptitudes »

Sur l’écran « Enseigner aptitudes », les aptitudes que le héros n’a pas encore apprises seront désormais affichées, même si vos paramètres sont réglés afin que seules les meilleures aptitudes s’affichent.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés dans le Voyage en duo !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.11.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 11 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 11 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/12/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 11 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.11.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 10 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.11.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Basilikos enragé

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Linus, Chien enragé

Aiguille (Kaze)

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kaze, Ninja docile

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Sainte-Falchion

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Marth, Roi-Héros

Fruit d’Iðunn

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tana, Noble enjouée

Sagittae

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kliff, Esprit curieux

Armadès foudre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hector, Marquis d’Ositia

Býleistr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Helbindi, Fléau infernal

Brume divine

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tiki, Dragon légendaire

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour de soin (A/D) : niveau 9

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Acceptation du destin » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, et « L’éveil » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Pilier glacé de Nifl : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Nanna, Héritière de l’épée

・ Aelfric, Moine gardien

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.