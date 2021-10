La mort vous veut du bien dans Death’s Door, le 23 novembre sur Nintendo Switch

La grande faucheuse Acid Nerve (Titan Souls) et les âmes damnées de Devolver Digital annoncent l’arrivée de Death’s Door, le jeu d’action-aventure fantasy acclamé par la critique, sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 23 novembre prochain ! Les précommandes sont ouvertes sur PlayStation 5, et tout le monde peut profiter du nouveau trailer d’annonce :

Death’s Door propulse les joueurs dans un monde bizarre où les Corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. Récolter et pointer à heures fixes peut paraître monotone, mais c’est la vie que les honnêtes Corbeaux ont décidé de mener. Le quotidien de l’un de ces volatiles s’anime un peu lorsqu’une âme qui lui est assignée est dérobée : il lui faut alors traquer son voleur désespéré jusqu’à un royaume étrange, où la mort n’a aucune prise. Les créatures y grandissent bien au-delà de leur date d’expiration, débordant d’avidité et de puissance : le danger surgit à chaque instant.

Depuis la Hall of Doors, explorez des terres hantées par des créatures tordues et d’innombrables secrets, et apportez un peu d’espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en chemin. Utilisez et améliorez vos armes de mêlée, vos flèches et vos sortilèges à mesure que vous traquez et terrassez les colosses impitoyables aux motivations et parcours singuliers.