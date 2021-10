Rick Astley reprend possession de son fameux « Rickroll » pour Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

L’artiste légendaire apparaît dans une vidéo humoristique pour la sortie intergalactique du jeu et interprète son tube international « Never Gonna Give You Up »

Paris, le 28 octobre 2021 – Rick Astley et le développeur de jeux vidéo Eidos-Montréal, un studio Square Enix, ont sorti une vidéo dans laquelle l’icône des années 80 arbore sa fameuse banane pour piéger les joueurs à l’aide de son cultissime meme. Dans cette vidéo, créée pour la sortie de Marvel’s Guardians of the Galaxy, Rick joue le rôle d’un mystérieux hackeur et s’apprête à jouer un tour aux joueurs dans le jeu.

Rick Astley s’est exprimé sur cette collaboration : « Pendant des années, j’ai patiemment attendu mon heure, cherchant le moment idéal pour reprendre possession du « Rickroll ». Quand j’ai appris que « Never Gonna Give You Up » était dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, j’ai tout de suite compris qu’il s’agissait du moment que j’avais tant attendu. »

Il a également déclaré : « Plus sérieusement, je suis très heureux de faire partie de la bande-son du jeu et je suis fier que ma chanson apparaisse aux côtés de tous ces titres fabuleux qui ont marqué cette décennie et ont influencé ma jeunesse et ma carrière musicale. Comme la musique du jeu repose essentiellement sur celle des années 80, j’imagine que de nombreux joueurs, surtout les plus jeunes, entendront certains hits pour la toute première fois. J’espère que ces chansons sauront les ravir et les inspirer autant que moi et qu’elles les encourageront lors de leur aventure pour sauver la galaxie ! »

La musique est au cœur de Marvel’s Guardians of the Galaxy, et Rick Astley apparaît dans la bande-son du jeu aux côtés de 30 autres légendes de la pop et du rock des années 80, telles que Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard et BLONDIE.

Une des mécaniques de gameplay innovantes du jeu, le Rassemblement, permet aux joueurs d’encourager les Gardiens pendant le combat, en leur adressant un discours motivant qui s’inspire de paroles de chansons cultes. C’est cette mécanique que Rick Astley utilise pour mettre en place son piège du « Rickroll » : les joueurs sont désemparés lorsqu’ils se retrouvent face à Rick Astley qui danse sur son titre phare des années 80 « Never Gonna Give You Up ».

Marvel’s Guardians of the Galaxy est disponible dès maintenant sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch™ est également disponible dans certaines régions.