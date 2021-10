Une passerelle entre Dragon Quest X Offline et Online

Le jeu sera disponible sur Switch au Japon le 26 février 2022.

Dragon Quest X est arrivé sur Wii en août 2012, puis a débarqué sur des plateformes supplémentaires comme la 3DS et la Nintendo Switch. Contrairement aux autres jeux de la série, c’était la première tentative de Square Enix de transformer la franchise en MMORPG.

Avec Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline, le contenu de ce jeu a été refait pour une expérience hors ligne et avec un style artistique plus chibi. Une connexion Internet ne sera plus nécessaire pour jouer. Dragon Quest X n’est jamais sorti en dehors du Japon, et pour l’instant, cela vaut également pour la version hors ligne.

À l’approche de son lancement, le producteur du jeu, Takuma Shirashi, a répondu aux questions des fans sur ce qu’ils pouvaient attendre de la version « hors ligne ». Le détail le plus intéressant est peut-être que les joueurs pourront effectivement relier leur jeu hors ligne à la version en ligne et transférer leurs données (et avancement).

Voici la traduction complète de la réponse de Shirashi expliquant comment le transfert de données sera disponible une fois que la version hors ligne sera lancée :

« Nous prévoyons d’ajouter le transfert de données de Dragon Quest X Offline à Dragon Quest X Online par le biais d’un Spell of Restoration. Après avoir terminé la version hors ligne du jeu, vous pourrez utiliser le sort de restauration. Cela vous permettra de commencer la version en ligne avec votre avancement au niveau 70. »

Une fonctionnalité intéressante pour les joueurs qui ont accès à la fois à la version hors ligne et à la version en ligne de Dragon Quest X. Malheureusement pour nous, le MMO Dragon Quest X n’a jamais été localisé et pour l’instant il n’y a pas de nouvelles d’une sortie chez nous de la version hors ligne.