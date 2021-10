La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – 6.0GB

Pups & Purrs Animal Hospital – 4.3GB

Encodya – 4.1GB

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – 3.7GB

American Hero – 3.2GB

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – 2.8GB

890B – 2.1GB

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – 1.9GB

Super Sami Roll – 1.6GB

Air Stunt Racing – 1.4GB

Treasures of the Aegean – 1.3GB

Klang 2 – 1.2GB

Hoplegs – 846MB

Real Farm – Premium Edition – 754MB

Island Farmer – 544MB

Emergency Driver Simulator – 482MB

X-Force Genesis – 458MB

Galaxy Shooter – 421MB

QB Planets – 362MB

Venus: Improbable Dream – 314MB

Om Nom: Run – 310MB

Pretty Girls Panic! PLUS – 307MB

My Singing Monsters Playground – 298MB

The Gardener and the Wild Vines – 281MB

Skeletal Avenger – 263MB

Bloody Rally Show – 226MB

Pixel Heroes: Mega Byte & Magic – 207MB

The Prince of Landis – 192MB

20 Ladies – 164MB

A Pretty Odd Bunny – 142MB

Circa Infinity – 118MB

Magic Potion Millionaire – 109MB

Romeow: in the cracked world – 65MB

Destructivator SE – 54MB

Captain Backwater – 48MB

.dog – 47MB

Mastho is Together – 26MB