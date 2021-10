MAGLAM LORD annoncé en Europe sur Nintendo Switch

L’éditeur D3 (Summon Night 5) a annoncé que son action-RPG MAGLAM LORD pour Nintendo Switch et PlayStation 4 sortie cet année au Japon arrivera en Europe…

MAGLAM LORD sera développé par Summon Night 5 studio Felistella avec le décor et le scénario du monde par le scénariste de la série Summon Night Kei Miyakozuki, le design des personnages et l’illustration par l’artiste de Fate/Grand Order, et le son par Puresound (série Summon Night et Metal Max). L’histoire du jeu voit un protagoniste (homme ou femme au choix) au pouvoir épuisé (un seigneur démon autrefois puissant qui a depuis perdu son pouvoir). Vous devez vaincre des monstres redoutables et collecter des matériaux afin de créer une nouvelle épée magique.

L’Amérique du Nord et l’Europe recevront le jeu le 4 février 2022. Maglam Lord sera disponible physiquement et numériquement sur Nintendo Switch. Funstock prévoit une édition limitée, qui comprend un exemplaire du jeu, un livre d’art de 52 pages et une boîte décorative reprenant les illustrations officielles du jeu.