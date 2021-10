Quelques chiffres de ventes en Espagne où la Nintendo Switch domine les débats

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Des chiffres dans le pays ibérique, c’est assez rare.

Nintendo annonce avoir vendu 2 millions de Nintendo Switch de l’autre coté des Pyrénées, durant la semaine du 24 octobre, selon les données du cabinet indépendant GfK. La console sera, certainement, la plus vendue de l’année sur ce territoire, pour la troisième année consécutive. La console hybride devrait dépasser la Ps4 d’ici peu en LTD, puisque la console de Sony ne se vend plus du tout et stagnera donc à environ 3,3 millions (chiffres d’octobre 2019…)

Le cabinet GfK, qui fournit des chiffres représentant 90% du marché des jeux vidéo en Espagne, Nintendo n’a pas précisé combien de ces plus de deux millions d’unités concernent le modèle standard, la Nintendo Switch Lite ou le récent modèle OLED lancé le 8 octobre.

Côté jeu, jusqu’à présent en 2021, 6 titres dans le top 10 sont publiés par Nintendo. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est le jeu le plus vendu de l’année avec environ 150.000 exemplaires vendus. L’aventure du plombier est rejointe par Animal Crossing : New Horizons, Mario Kart 8 : Deluxe, Minecraft : Nintendo Switch Edition, Ring Fit Adventure et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Nintendo n’a pas précisé dans le communiqué de presse s’ils suivent cet ordre en nombre de copies vendues, et n’a pas fourni de données spécifiques sur les ventes.

Metroid Dread, dernière grosse sortie avant Pokémon, est déjà à 30.000 jeux vendus, ce qui en fait le jeu le plus vendu de la saga Samus Aran en Espagne.