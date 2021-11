La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– 99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.990

– Alien: Isolation – $17.49 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Alwa’s Awakening – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Alwa’s Legacy – $10.79 (prix de base avant promotion: $17.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Anthill – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ashen – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atomicrops – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– AVICII Invector – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Away: Journey to the Unexpected – $3.39 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Azure Reflections – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Bad North – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Battery Jam – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Best Friend Forever – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Billion Road – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Black Bird – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Blair Witch – $10.19 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Blasphemous – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Bleed – $3.59 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Bleed 2 – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blossom Tales: The Sleeping King – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Carrion – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Creature in the Well – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cube Creator X – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Curious Expedition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cyber Hook – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dandara – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dandy Dungeon – $11.39 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Death Road to Canada – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Devil May Cry – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Diablo Prime Evil Collection – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Disaster Report 4: Summer Memories – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Earth Atlantis – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Earthlock – $5.68 (prix de base avant promotion: $29.90)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Five Nights at Freddy’s – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Five Nights at Freddy’s 2 – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Five Nights at Freddy’s 3 – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Five Nights at Freddy’s 4 – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.990

– Five Nights at Freddy’s: Sister Location – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Florence – $2.99 (prix de base avant promotion: $5.99)

– Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Ghost of a Tale – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $20.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Giraffe and Annika – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– God Wars The Complete Legend – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Gonner2 – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party! – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Guacamelee! – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Guacamelee! 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Happy Birthdays – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Hatsune Miku Logic Paint S – $10.50 (prix de base avant promotion: $14.00)

– Hob: The Definitive Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hover – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Am Dead – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– If Found… – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Immortals Fenyx Rising – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Infernium – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.95)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Jurassic World Evolution: Complete Edition – $26.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Kemono Heroes – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– King of Seas – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– La-Mulana 2 – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Langrisser I & II – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Layers of Fear 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Little Nightmares II – $20.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lost In Random – $24.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lumo – 1.99 (prix de base avant promotion: $19.95)

– Mad Rat Dead – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– Miles & Kilo – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– MO:Astray – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Monopoly – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Monster Sanctuary – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mosaic – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mundaun – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Narita Boy – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $24.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Neon Abyss – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Nine Parchments – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Nowhere Prophet – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Observer – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Outlast – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Outlast 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Overwatch – $19.99 (prix de base avant promotion: 439.99)

– Oxenfree – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Party Golf – $1.99 (prix de base avant promotion: $15.00)

– Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Perception – $2.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– PictoQuest – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Pine – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Pode – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Poison Control – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Postal Redux – $4.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny: Can I really Be the Hero? – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– R-Type Final 2 – $31.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Resident Evil – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Riverbond – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Rogue Aces – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– ScourgeBringer – $10.99 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Severed – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shantae Risky’s Revenge – Director’s Cut – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Slime-san – $4.79 (prix de base avant promotion: $11.99)

– SmileBasic 4 – $16.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Speed Dating for Ghosts – $2.09 (prix de base avant promotion: $6.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Spooky Ghosts Dot Com – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Star Renegades – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Quest – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Superliminal – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Syberia 3 – $4.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Telling Lies – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $11.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 4 – $13.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Lost Child – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Mummy Demastered – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– The Persistence – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Princess Guide – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Silver Case 2425 – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Tools Up! – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Torchlight II – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Torchlight III – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $2.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Touhou Luna Nights – $12.05 (prix de base avant promotion: $17.99)

– Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Trine 3: The Artifacts of Power

– Trine 4: The Nightmare Prince – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $9.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Ultimate Custom Night – $5.19 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Underhero – $10.19 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unravel Two – $3.39 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unreal Life – $16.09 (prix de base avant promotion: $22.99)

– Uurnog Uurnlimited – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Vaporum – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Volta-X – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– What Remains in Edith Finch – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Witcheye – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– World’s End Club – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– World End Syndrome – $10.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Worms W.M.D – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yes, Your Grace – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $19.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Yuppie Psycho: Executive Edition – $6.66 (prix de base avant promotion: $16.66)

– Zombie Army Trilogy – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $10.04 (prix de base avant promotion: $14.99)