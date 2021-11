Tunche est désormais disponible sur Nintendo Switch

2 novembre 2021 | Développé par Leap Game Studios au Pérou (avec Luis Wong, le directeur de studio passé par l’Enjmin à Angoulême), Tunche, le jeu d’action-aventure dessiné à la main, est désormais disponible sur Nintendo Switch, consoles Xbox et sur PC ! Choisissez parmi les cinq personnages, dont un invité de marque – Hat Kid de A Hat in Time – et rétablissez la paix et l’ordre en Amazonie.







Fonctionnalités :

Un mélange unique entre Beat ’em up et roguelike.

5 personnages jouables, chacun avec ses propres capacités et attaques ultimes.

Chaque personnage possède sa propre histoire personnelle, qui se débloque au fur et à mesure que vous jouez.

Incarnez Hat Kid, de A Hat In Time, et partez à la recherche de pièces temporelles dans un nouveau monde étrange, rempli de forêts tropicales.

Le jeu peut être joué seul ou en co-op de 2 à 4 joueurs.