Arceus-VSTAR, Dracaufeu-VSTAR et d’autres arrivent dans le JCC Pokémon

Découvrez plus en détail la nouvelle mécanique de jeu introduite dans l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes.

Nous avons récemment eu un aperçu des Pokémon-VSTAR, une nouvelle mécanique de jeu arrivant dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Nous avons maintenant plus d’informations au sujet des Pokémon-VSTAR et d’autres cartes qui feront leur début dans l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes disponible le 25 février 2022.

Que sont les Pokémon-VSTAR ?

Les Pokémon-VSTAR évoluent des Pokémon-V. Chaque Pokémon-VSTAR possède une incroyable Puissance VSTAR, et chaque joueur peut utiliser une Puissance VSTAR par partie. Il existe deux sortes de Puissance VSTAR, soit en tant que talent ou attaque. Les deux peuvent renverser le cours de la partie. Comme vous pouviez vous y attendre, les Pokémon-VSTAR ont des PV élevés et des attaques infligeant de gros dégâts pour accompagner leur Puissance VSTAR. De la même façon que pour un Pokémon-V, vous récupérez deux cartes Récompense quand vous mettez K.O. un Pokémon-VSTAR. Regardons de plus près deux Pokémon-VSTAR que vous retrouverez dans l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes.

Arceus-VSTAR

Le Pokémon fabuleux Arceus apparaît en tant que Pokémon-VSTAR avec la Puissance VSTAR Naissance Star. Ce talent vous permet de chercher dans votre deck jusqu’à deux cartes et de les ajouter à votre main. Avec ce talent à votre disposition, vous pourrez récupérer les cartes dont vous avez besoin, quelle que soit la situation. Arceus-VSTAR possède également l’attaque Nova Trinité qui inflige 200 dégâts et vous permet de récupérer dans votre deck jusqu’à 3 cartes Énergie de base et de les attacher à vos Pokémon-V comme il vous plaît.

Dracaufeu-VSTAR

Dracaufeu-VSTAR a la Puissance VSTAR Brasier Star, une attaque qui inflige 320 dégâts. Vous devez défausser 2 Énergies de Dracaufeu-VSTAR quand vous utilisez cette attaque, mais elle est tout de même très efficace, même contre le plus terrible des adversaires. En ce qui concerne ses autres attaques, vous pouvez utiliser Feu Explosif et infliger 230 dégâts si au moins un marqueur de dégâts est déjà placé sur Dracaufeu-VSTAR. Votre adversaire ne sera pas rassuré de voir arriver en jeu votre Dracaufeu-VSTAR !

Les cartes attendues

En plus des incroyables Pokémon-VSTAR, l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes contient de nombreuses autres superbes cartes qui pour la plupart fonctionnent très bien dans les decks mettant en vedette des Pokémon-VSTAR. Voici quelques cartes auxquelles vous devriez prêter attention.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, pour être mis en jeu, les Pokémon-VSTAR doivent évoluer de Pokémon-V. Et tout comme Arceus-VSTAR, Arceus-V est utile pour construire des bases solides. Son attaque Charge Trinité vous permet de récupérer dans votre deck jusqu’à 3 cartes Énergie de base et de les attacher à vos Pokémon-V comme il vous plaît. C’est parfait pour préparer votre équipe à lancer de puissantes attaques.

Dracaufeu-V

Bien sûr, Dracaufeu-V peut évoluer en Dracaufeu-VSTAR, mais il ne faut pas ignorer ses attaques incroyables. Calcination inflige non seulement 90 dégâts, mais cette attaque défausse également tous les Outils Pokémon attachés au Pokémon Actif de l’adversaire. L’attaque Explosion de Chaleur inflige quant à elle 180 dégâts.

Autres cartes utiles

Comme toujours, la nouvelle extension contient beaucoup de cartes Dresseur et Énergie spéciale pour booster l’efficacité de votre deck. Énergie Double Turbo, par exemple, possède une bonne synergie avec Arceus-VSTAR. Elle fournit deux Énergies de type Incolore, mais les attaques du Pokémon auquel elle est attachée infligent 20 dégâts de moins. L’avantage est que vous pouvez utiliser plus rapidement des attaques au coût en Énergie élevé.

Attention de Tcheren vous permet d’ajouter l’un de vos Pokémon de type Incolore ayant au moins un marqueur de dégâts (ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées) à votre main. C’est parfait pour un Pokémon au bord du K.O.

Saltimbanque vous permet de regarder les 7 cartes du dessus de votre deck et d’en ajouter jusqu’à deux dans votre main. Vous devez défausser une carte Énergie Feu de votre main, mais cela peut vous aider à mettre en jeu la carte dont vous avez besoin.

En parlant d’Énergie Feu dans la pile de défausse… La carte Stade Bassin de Magma vous permet d’attacher une Énergie Feu de votre pile de défausse à l’un de vos Pokémon de Banc de type Feu une fois pendant votre tour. Dans ce cas, vous devez cependant placer deux marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. Il ne faut pas oublier que l’attaque Feu Explosif de Dracaufeu-VSTAR inflige davantage de dégâts si au moins un marqueur de dégâts est placé sur ce Pokémon.

. Ce n’est peut-être pas une carte Dresseur, mais Sulfura s’associe également très bien avec Bassin de Magma. Son attaque Ailes Infernales inflige un total de 90 dégâts si au moins un marqueur de dégâts est placé sur ce Pokémon. Puisqu’Ailes Infernales ne demande qu’une Énergie Feu, vous pourrez donc utiliser cette attaque immédiatement.

En plus de l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes, les Dresseurs et Dresseuses pourront découvrir des Pokémon-VSTAR dans la Collection spéciale Phyllali-VSTAR et la Collection spéciale Givrali-VSTAR, disponibles au premier trimestre 2022. Chacune de ces collections spéciales inclut une carte promo de Phyllali-V ou Givrali-V, une carte promo texturée et une carte grand format texturée de Phyllali-VSTAR ou Givrali-VSTAR, un marqueur VSTAR et des boosters du JCC Pokémon.

Les Pokémon-VSTAR ajoutent une touche de renouveau dans le JCC Pokémon qui va changer votre façon de jouer. Ajoutez quelques-unes de ces puissantes cartes à votre deck à la sortie de l’extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes le 25 février.