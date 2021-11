Des mises à jour pour Metroid Dread, Animal Crossing : New Horizons et The Good Life sur Nintendo Switch

Une nouvelle mise à jour pour Metroid Dread vient d’être mise en ligne, avec une version 1.0.2 du jeu. Nintendo et MercurySteam ont apporté un certain nombre de corrections de bugs.

Vous trouverez ci-dessous le patchnote complet de la mise à jour Metroid Dread version 1.0.2 :

Correction d’un problème où réessayer après un game over entraînait l’ajout de temps de jeu uniquement lors de la ré-essai d’un combat de boss spécifique.

Correction d’un problème qui forçait le jeu à s’arrêter si vous touchiez un ennemi gelé par un missile de glace avec le Shine Spark d’une certaine manière.

Correction d’un problème à cause duquel Samus se déplaçait bizarrement lorsqu’elle sautait à certains moments dans le Lanceur de Boule Morph.

Correction d’un problème où le boss final restait bloqué sur un mur et ne pouvait pas bouger pendant une certaine attaque, rendant impossible la progression dans le jeu.

Correction d’un problème où Samus restait coincée dans le mur en battant l’E.M.M.I. à Ferenia dans une certaine position.

Tous les joueurs peuvent dès à présent mettre à jour la nouvelle version 1.0.2 de Metroid Dread.

Attendu pour demain, la mise à jour a été mise en ligne plus tôt que prévu, Animal Crossing : New Horizons vient de recevoir sa nouvelle mise à jour 2.0.0, et bien que les notes de patch officielles n’aient pas encore été publiées, nous savons essentiellement ce qu’elles couvriront:

Le Perchoir ouvre ses portes au musée : il y a du nouveau au musée… Le Perchoir, un café où il fait bon se détendre et savourer de grands crus de cafés, ouvrira avec l’imperturbable Robusto aux commandes, mais uniquement après que le joueur aura réalisé une certaine faveur pour Thibou, le directeur du musée. Les insulaires pourront y rencontrer d’autres résidents de l’île ainsi qu’inviter d’autres personnages à les rejoindre en utilisant les cartes amiibo compatibles via le téléphone du café. Il sera également possible d’inviter des amis*** sur son île et aller boire un café au Perchoir tous ensemble.

Escapades en bateau avec Amiral : sur le ponton, Amiral attend les passagers pour les emmener en bateau vers des îles lointaines, et il ne manquera pas de les bercer de ses fameux chants marins ! Au terme de la traversée, les insulaires débarqueront sur des îles mystérieuses… flore inconnue, fuseau horaire ou saison différente, ces îles réserveront bien des surprises !

Des gyroïdes sous terre : auparavant, il était possible de déterrer des fossiles… mais bientôt, il sera aussi possible de trouver des gyroïdes en creusant le sol ! Chaque gyroïde émet un son qui lui est unique. Il est aussi possible de les personnaliser pour qu’ils s’intègrent parfaitement à la décoration de la maison !

Le marché sur l’île de Joe : l’île de Joe se développe ! Avec l’aide de son amie Ginette, Joe veut inviter des commerçants à ouvrir des commerces sur son île. Les insulaires peuvent participer à la collecte de dons pour l’aider à y parvenir. Des personnages familiers, comme Rounard, Sarah et Blaise viendront alors tenir boutique sur l’île, et Risette et Serge offriront leurs services pour personnaliser les meubles ne pouvant pas être bricolés par les joueurs sur un établi. Astrid, quant à elle, offrira des prédictions quotidiennes, et Ginette pourra enseigner de nouvelles coupes de cheveux.

En cuisine : les recettes de cuisine s’apprêtent à rejoindre les plans de bricolage. Les insulaires pourront faire pousser entre autres des tomates, du blé, des cannes à sucre, des pommes de terre, des carottes dans leur potager, puis les récolter et les combiner entre eux ou avec d’autres ingrédients pour créer de délicieux plats ou boissons. Bon appétit !

La vie insulaire gagne encore en douceur : Nook Inc. continue d’adoucir la vie des insulaires grâce à de nouveaux services allant des exercices d’aérobic à l’agrandissement de l’espace de rangement, en passant par l’ajout d’arrêtés que les délégués insulaires pourront promulguer afin que la vie sur l’île s’adapte au mieux à leurs envies, comme par exemple en ralentissant la prolifération des mauvaises herbes, ou encore en incitant les résidents à se lever plus tôt que d’habitude.

En plus de ces ajouts inclus dans la mise à jour gratuite, les joueuses et les joueurs pourraient vouloir explorer de nouveaux horizons via le DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC, toutes les infos ici.

Playism et White Owls ont déployé une nouvelle mise à jour pour The Good Life sur Nintendo Switch, corrigeant plusieurs bugs majeurs avec de nouveaux correctifs et ajustant certains aspects de la difficulté du jeu. Voici les notes complètes du patch :

Ajustements de la difficulté du jeu

Ajout d’un « livre de didacticiels » situé dans la maison de Naomi pour permettre aux joueurs de revoir les anciens didacticiels. Ajustement des récompenses pour la quête annexe de la course de moutons de Douglas comme suit :

Essai 1 Rang clair 3 £50→£60

Essai 2 Rang 1 clair £450→£250

Trial 2 Clear Rank 2 £300→£180

Trial 2 Clear Rank 3 £150→£80

Trial 3 Clear Rank 1 £750→£350

Trial 3 Clear Rank 2 £500→£200

Essai 3 Clear Rank 3 £250→£100

Ajustement du nombre d’Emokes reçus pour certains objets.

Augmentation du nombre de rats autour de la zone pendant la quête » Chaussures qui courent, sautent et bondissent » dans le Prologue 2.

Suppression d’un correctif précédent qui permettait aux joueurs de posséder des quantités accrues de « veste de méchant », « chaussures de méchant » et « pantalon de méchant ».

Corrections de bugs (quêtes)

Correction du problème où la quête secondaire 2 d’Henry ne progressait pas.

Correction du problème où la quête intitulée « Secrets de la ville la plus heureuse du monde » reste dans l’onglet quête après la fin.

Autres corrections de bugs (majeurs)

Correction du problème qui empêche les objets placés dans le jardin du joueur d’être stockés dans le stockage après avoir amélioré le jardin.

Réduction de l’augmentation de l’espace de stockage après le déverrouillage du terrain de camping extérieur de 50 à 14.

Correction du problème où l’ouverture du menu de stockage lorsque la capacité de stockage est supérieure à 150 entraîne le gel du jeu.

Correction du problème où le message permettant aux joueurs de choisir ne s’affiche pas après avoir ramassé un objet lorsque l’inventaire est plein (les 100 emplacements sont remplis) et l’objet ramassé est automatiquement perdu.

Correction du problème où le joueur, sous forme de chat, saute à travers les bâtiments et les murs en sortant de la boîte en carton.

Autres corrections de bugs (mineurs)