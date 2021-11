Top des ventes au Japon: Mario Party en mode Superstars

Voici le top des ventes de la semaine (du 25 au 31 octobre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Si on se poser la question de savoir si Mario Party Superstars allait réussir à passer après le très bon (niveau ventes), Super Mario Party, recordman de ventes de la série de loin, la réponse est apparemment oui. Mario Party Superstars fait encore mieux que Super Mario Party (avec une part du dématérialisé plus importante). Une fois de plus, le retour des règles de bases du party-game, longtemps réclamé par les fans, semble faire recette.

Autre grosse sortie de la semaine, Project Zero 5 (Fatal Frame: Maiden of Black Water) fait aussi mieux que sur Wii U, qui était à 27.000.

01./00. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 163.256 / NEW

02./00. [NSW] Super Robot Wars 30 # <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 70.849 / NEW

03./00. [PS4] Super Robot Wars 30 # <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 60.386 / NEW

04./00. [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water <ADV> (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 22.196 / NEW

05./00. [NSW] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart # <SLG> (Konami) {2021.10.28} (¥7.800) – 21.675 / NEW

06./00. [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water <ADV> (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 20.586 / NEW

07./01. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 9.351 / 120.196 (-42%)

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.225 / 4.478.941 (-1%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.829 / 4.112.648 (+2%)

10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.715 / 2.251.834 (+5%)

Niveau hardware, les problèmes de stocks annoncés commencent à arriver, et ça fait peur juste avant Noël, même si Nintendo devrait prévoir assez de stock pour tenir cette échéance. Après, même en baisse, 74,800 consoles en une semaine, c’est plutôt pas mal!