Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille est désormais disponible sur Nintendo Switch

Embarquez au cœur d’une aventure schtroumpfement colorée !

Paris, 5 novembre 2021 – Aujourd’hui est un grand jour pour les petits êtres bleus : l’éditeur Microids, IMPS et le studio OSome sont heureux d’annoncer que le nouveau jeu vidéo Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille est désormais disponible sur Switch, PlayStation 4, consoles Xbox One et PC. Le titre est également compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sortira d’ici la fin d’année sur ces plateformes !

Aventure à la prise en main intuitive et des plus accessible, Les Schtroumpfs – Mission Malfeuille saura ravir tous les profils, petits et grands, fans des Schtroumpfs et amateurs de jeux de plateforme en 3D. Il sera également possible de parcourir l’intégralité des 5 mondes, aussi bien en solo qu’en coopération à deux joueurs.

Dans un grimoire poussiéreux retrouvé au fond de son laboratoire, le sorcier Gargamel vient de mettre la main sur la formule d’une plante maléfique : la Malfeuille.

Cette plante produit des graines qui ont le pouvoir d’attirer et de capturer les Schtroumpfs… mais cette plante représente aussi un grand danger pour la forêt, car elle est très TOXIQUE !

Le Grand Schtroumpf prend alors les choses en main, et demande aux Schtroumpfs de l’aider à trouver les ingrédients d’un antidote surpuissant pour guérir les plantes contaminées par la Malfeuille. Armé du Vaporisaschtroumpf, une invention révolutionnaire du Schtroumpf bricoleur, partez à l’aventure pour libérer vos camarades Schtroumpfs… et sauver la forêt tout entière !

Caractéristiques du jeu :