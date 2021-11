Une mise à jour gratuite et un DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons sont maintenant disponibles !

Retrouvez Robusto au café Le Perchoir dans la nouvelle mise à jour gratuite Version 2.0, et décorez des villas de vacances dans le DLC payant Animal Crossing: New Horizons: Happy Home Paradise

5 novembre 2021 – Une myriade de nouveautés vient enrichir la vie insulaire des joueurs de Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, et tout le monde est invité à découvrir de nombreuses nouvelles possibilités !

Une mise à jour gratuite*, proposée aujourd’hui à tous les joueurs de Animal Crossing: New Horizons, agrémente le jeu de possibilités et d’options supplémentaires. Retrouvez, par exemple, des personnages iconiques de la saga Animal Crossing, tels que Robusto, qui pour l’occasion ouvrira son café « Le Perchoir » à l’étage du musée, ou encore Amiral, le loup de mer mélomane qui emmènera voguer les insulaires vers d’autres îles. De nouvelles boutiques ouvrent également leurs portes sur l’île de Joe, notamment le cabinet de voyance d’Astrid.

Grâce à cette mise à jour, il est désormais possible – entre autres – de cuisiner ou de créer un potager, mais aussi de profiter d’une multitude de nouvelles fonctions et options de personnalisation. Le sol peut désormais être creusé pour y déterrer des gyroïdes et, en tant que délégués insulaires, les joueuses et joueurs peuvent émettre des arrêtés pour ralentir la prolifération de mauvaises herbes ou encore inciter les résidents à se lever plus tôt que d’habitude. Il n’y a jamais eu autant d’options disponibles pour que la vie sur l’île s’adapte au mieux à vos envies, et toutes ces incroyables mises à jour sont disponibles gratuitement !

En plus de ces ajouts inclus dans la mise à jour gratuite, une nouvelle vocation vous est aujourd’hui proposée : celle de décorer les villas de vacances dans Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. Dans ce DLC payant**, les joueuses et joueurs rejoignent l’équipe des Villas de Lou et explorent un charmant archipel où il est possible de concevoir l’habitation rêvée des clients, de décorer les infrastructures insulaires – comme les écoles ou les restaurants – et de découvrir de nouvelles méthodes de création et de personnalisation.

Les techniques et objets obtenus au sein de l’équipe des Villas de Lou peuvent être utilisés sur votre île personnelle. Et avec autant de clients avides de découvrir vos idées déco, vivez mille et une nouvelles expériences tout en concevant des villas de rêve.

Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise est disponible dès aujourd’hui pour la somme de 24.99€ sur le Nintendo eShop, auprès des revendeurs participants sous forme d’un code de téléchargement, ou sans coût supplémentaire en tant que partie intégrante de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour de plus amples informations concernant à la fois la Version 2.0 gratuite et Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, consultez sans plus attendre la vidéo Animal Crossing: New Horizons Direct – 15/10/2021 (Nintendo Switch).

Également disponibles le 5 novembre auprès des revendeurs participants, les cartes amiibo Animal Crossing série 5 apporteront encore plus de variété au catalogue de personnages présents via les cartes amiibo. Les paquets de cartes amiibo seront disponibles à la vente séparément, et chaque paquet contient 3 cartes amiibo. Les joueuses et joueurs pourront utiliser ces cartes hautes en couleur dans Animal Crossing: New Horizons. La série 5 comprend un total de 48 personnages, dont certains encore inédits sur carte amiibo, ainsi que de nouveaux personnages.

La mise à jour gratuite vers la Version 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons ainsi que le DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise sont disponibles dès aujourd’hui. De plus, découvrez dès maintenant et chez tous les revendeurs participants les cartes amiibo Animal Crossing série 5.

* Une mise à jour gratuite du logiciel est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises.

** Le jeu complet (vendu séparément) est requis pour utiliser ce DLC.