Le nouveau Pokemon TCG Live arrivera en 2022

La bêta de l’application gratuite Pokémon TCG Live pour smartphone a été reportée à l’année prochaine.

Elle devait faire l’objet d’un lancement progressif au Canada cette année et d’une bêta ouverte mondiale pour les utilisateurs PC, mais la Pokemon Company a décidé qu’elle n’était pas encore tout à fait prête. La Pokemon Company déclare qu’elle communiquera les dates de la période de test et du lancement complet lorsqu’elle estimera que l’application a atteint le niveau de finition requis.

Additionally, some of you may have recently received code cards with Pokémon TCG Live branding as part of some Pokémon TCG products. Though Pokémon TCG Live is not available at this time, please know these cards are still redeemable in Pokémon TCG Online.

— Pokémon TCG (@PokemonTCG) November 4, 2021