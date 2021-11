Nintendo annonce une sixième année de croissance pour la Switch et les bons résultats de l’OLED

Lors d’un briefing sur les résultats financiers, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a expliqué les plans pour continuer à développer la Switch alors que la console entre dans sa sixième année.

Furukawa a déclaré en soulignant les différentes façons dont la console peut être jouée avant de parler du modèle OLED, qui se porte bien jusqu’à présent. Certains remplacent leurs anciens appareils tandis que d’autres sautent le pas pour la première fois. Enfin, Nintendo sortira de gros jeux en 2022, comme Zelda : Breath of the Wild 2. La Switch a également connu un record absolu pour les jeux tiers sur une plateforme Nintendo, puisqu’on compte plus de 6 700 jeux de ces éditeurs jusqu’en septembre 2021.

Tout en prêtant attention à ce type d’indicateurs de ventes et de gameplay, nous nous efforçons de maintenir et d’accroître l’engagement envers la Nintendo Switch. Avec la gamme Nintendo Switch et son nouvel ajout, Nintendo Switch – Modèle OLED, nous viserons une sixième année de croissance, ce qui n’a jamais été expérimenté auparavant avec notre activité dédiée aux plateformes de jeux vidéo.

Notre objectif d’une sixième année de croissance est étayé par trois facteurs.

Le premier est que la Nintendo Switch offre trois modes de jeu, ce qui signifie que la console peut être utilisée dans une variété de scénarios, ce qui crée des opportunités plus larges pour profiter des jeux.

Le deuxième est que les motivations derrière ces achats se sont diversifiées. Et le troisième facteur est notre gamme robuste de titres éternels couplée à la sortie continue de nouveaux titres.

Tout d’abord, j’aimerais parler de trois modes de jeu qui créent une diversité de scénarios de jeu.

La Nintendo Switch est une console de jeu conçue pour s’adapter à votre style de vie. Elle peut être emportée partout où vous le souhaitez, et pas seulement utilisée devant la télévision à la maison. En partageant les manettes Joy-Con, vous pouvez commencer une partie à tout moment, avec n’importe qui, n’importe où. Lorsque les gens apportent leur Nintendo Switch avec eux, ils peuvent commencer à jouer en coopération locale ou en compétition partout où ils vont.

Les consommateurs qui achètent la Nintendo Switch profitent des caractéristiques uniques de la console pour jouer dans une variété de scénarios et de façons qui étaient auparavant irréalisables sur une seule console de jeu.

Cette valeur unique de la Nintendo Switch a été adoptée par les consommateurs au fil du temps depuis son lancement. À mesure que ce sentiment unique d’excitation pour la Nintendo Switch se répand, une nouvelle valeur de divertissement émerge.

Deuxièmement, j’aimerais expliquer comment les motivations d’achat se sont diversifiées.

La Nintendo Switch – modèle OLED, avec son grand écran vibrant, connaît un bon départ depuis son lancement le 8 octobre.

L’évolution de ses ventes montre que de nombreux consommateurs qui ont acheté une console au lancement il y a environ cinq ans souhaitent désormais la remplacer par une nouvelle Nintendo Switch.

Comme on le voit dans les tendances d’achat de la Nintendo Switch – modèle OLED, les motivations derrière les achats de consoles se sont diversifiées. Certains achètent une console Nintendo Switch pour la première fois, tandis que d’autres en achètent une deuxième, et d’autres encore remplacent leur console existante par la Nintendo Switch – Modèle OLED.

Lorsque la Nintendo Switch a été lancée, il était courant que les ménages achètent une seule console. Mais de plus en plus de familles possèdent désormais plusieurs consoles.

Avec l’augmentation des titres qui peuvent être appréciés individuellement, et la tendance croissante à jouer à la Nintendo Switch en mode portable, nous continuons à nous efforcer d’étendre notre base d’installation à une Nintendo Switch par personne. Nous pensons qu’il y a encore de la place pour que la base d’installation de la Nintendo Switch augmente.

Troisièmement, je voudrais parler de la gamme robuste de titres éternels et de la sortie continue de nouveaux titres.

La clé pour maximiser le potentiel de la Nintendo Switch est de développer et d’offrir un plaisir irrésistible grâce au divertissement intégré logiciel-matériel qui est la force de Nintendo.

La génération Nintendo Switch intègre les environnements et les cadres de développement logiciel auparavant séparés pour les consoles de salon et les systèmes portables, et nous a permis de sortir des logiciels caractéristiques de Nintendo sur une période prolongée.

Une autre différence majeure est que la plateforme Nintendo Switch rassemble sous un même toit les franchises qui soutenaient nos anciennes consoles de salon et nos systèmes portables.

Par conséquent, nous avons continuellement sorti de nouveaux titres Nintendo pour Nintendo Switch depuis le lancement de la plateforme, ce qui a donné lieu à une gamme de logiciels sans précédent en termes de quantité et de qualité.

Et comme vous pouvez le constater avec la croissance continue des ventes de titres evergreen au cours de cette année fiscale, les personnes qui achètent la Nintendo Switch pour la première fois achètent non seulement de nouveaux titres, mais aussi des titres déjà sortis.

Alors que la Nintendo Switch entre dans sa sixième année, nous continuerons à sortir de nouveaux titres sur une base continue.

Une série de titres est prête à sortir. Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl sortiront plus tard ce mois-ci, et Big Brain Academy : Brain vs. Brain qui sortira le mois prochain. Au début de l’année prochaine, Pokémon Legends : Arceus et Kirby and the Forgotten Land sortiront, tandis que Splatoon 3, Bayonetta 3 et la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild devraient également sortir en 2022.

En outre, nous fournissons aux consommateurs du contenu complémentaire pour nos titres Nintendo, afin qu’ils puissent continuer à y jouer longtemps après l’achat.

Pour Animal Crossing : New Horizons, nous avons publié une importante mise à jour gratuite hier (4 novembre), et le tout premier contenu additionnel payant pour la série aujourd’hui (5 novembre). Nous voulons renouveler l’intérêt de ceux qui ont arrêté de jouer à Animal Crossing : New Horizons et encourager ceux qui ont joué depuis sa sortie à continuer à apprécier le jeu.

