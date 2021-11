La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ageless – $5.09 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Alwa’s Awakening – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Alwa’s Legacy – $10.79 (prix de base avant promotion: $17.99)

– Anthill – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Black Bird – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base avant promotion: $27.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Bridge Constructor: The Walking Dead – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Child of Light Ultimate Edition + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Civilization VI – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Clan N – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Crown Trick – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Cube Creator X – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Curious Expedition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cyber Hook – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dandy Dungeon – $11.39 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Darkwood – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base avant promotion: $10.00)

– Devil May Cry – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dimension Drive – $1.99 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Double Cross – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Earthlock – $5.68 (prix de base avant promotion: $29.90)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fight of Animals – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Figment – $2.19 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $20.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– God Wars The Complete Legend – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Going Under – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Grip – $7.19 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Guacamelee! 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Iro Hero – $3.89 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– La-Mulana 2 – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Langrisser I & 2 – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.95)

– Mad Rat Dead – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Miles & Kilo – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– MO:Astray – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Moero Crystal H – $25.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Moto Rush GT – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Moving Out – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Nefarious – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– NEO: The World Ends with You – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Overcooked! 2 – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Party Crashers – $1.99 (prix de base avant promotion: $15.00)

– Party Golf – $1.99 (prix de base avant promotion: $15.00)

– Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Pode – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Postal Redux – $4.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Project Warlock – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Quarantine Circular – $2.99 (prix de base avant promotion: $5.99)

– Raji: An Ancient Epic – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Resident Evil – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rogue Aces – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– RPG Maker MV – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Sea of Solitude: The Director’s Cut – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Severed – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slime-san – $4.79 (prix de base avant promotion: $11.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Sparklite – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SpongeBob: Krusty Cook-Off – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $19.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Heist: Ultiamte Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Quest – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base avant promotion: $5.99)

– Superliminal – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Coma: Recut – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapsts 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Lost Child – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Outer Worlds – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Princess Guide – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Silver Case 2425 – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Sinking City – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Survivalists – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Transformers: Battlegrounds – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $9.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Valfaris – $11.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– World’s End Club – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Worms Rumble – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– XCOM 2 Collection – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Yuppie Psycho: Executive Edition – $6.66 (prix de base avant promotion: $16.66)

– Zoids Wild: Blast Unleashed – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)