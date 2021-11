Partez à la recherche d’indices, retrouvez vos souvenirs oubliés et explorez les environnements magiques qui vous entourent.

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et les développeurs Gust sont fiers d’annoncer que BLUE REFLECTION: Second Light est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (également jouable sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite) et PC via Steam®.

BLUE REFLECTION: Second Light suit les aventures de trois élèves, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo et Yuki Kinjou, qui se retrouvent transportées dans une mystérieuse académie volante, ne se rappelant que de leur prénom. Elles cherchent alors des indices qui les ramèneront jusqu’à chez elles.

Un jour, un chemin menant à une nouvelle terre apparait. Tandis que ces nouvelles contrées entourent le monde dans lequel vivent les étudiantes, elles se réfèrent à celui-ci en tant que « Cœur du monde » et nomment la nouvelle zone « Heartscape ». À l’intérieur de ce dernier, les adolescentes peuvent trouver des ingrédients pour cuisiner, mais aussi des matériaux pour leurs fabrications, des éléments pour leurs combats mais également des pièces pour la construction de plusieurs édifices à l’intérieur de l’académie. Elles y découvrent aussi des fragments de mémoire. Dès lors que Ao et ses amies touchent l’une de ces énigmatiques lumières, les souvenirs commencent à refaire surface petit à petit. Collectez plus de fragments de mémoire pour découvrir les souvenirs de chaque héroïne, tout en vous rapprochant dangereusement de la vérité qui se cache derrière ce monde mystérieux.

À l’intérieur de l’Heartscape se cache également un grand danger. En affrontant les créatures du monde magique, les jeunes filles débloquent des pouvoirs mystérieux qui ne semblent que renforcer l’aspect cryptique de leur environnement. À force, Ao et ses amies apprennent à utiliser les pouvoirs des mystérieux anneaux afin d’invoquer des armes, changer leur apparence et devenir des « Reflectors » fin prêtes à attaquer les bêtes dans des combats frénétiques en temps réel.

Par chance, tout n’est pas morose sur les terres de l’Heartscape. En effet, entre l’exploration et les combats de monstres, les étudiantes seront capables de créer des liens entre elles afin d’approfondir leurs relations en allant à des rendez-vous par exemple. Plus certains personnages se rapprochent, plus elles pourront avoir des conversations et plus elles se témoigneront toute l’amitié qu’elles ont les unes pour les autres. Tout au long de l’aventure, les nouvelles amies coopéreront et lutteront pour rendre leur quotidien le plus riche et la plus divertissant possible. Tandis qu’elles passent tous les jours emprisonnées dans ce monde inconnu, les sentiments et les personnalités des personnages vont se révéler. Plus leur lien se fortifiera plus elles acquerront de nouvelles forces et capacités tandis qu’elles se rapprocheront du chemin qui les mène jusqu’à chez elles.

Une première mise à jour sera disponible le 23 novembre et inclura les nouveaux filtres du mode photo, dont « watercolour » et « hatching ». Le 21 décembre, de tout nouveaux cadres et poses d’Idoles seront aussi disponibles, avec également la capacité de construire un studio photo au sein de l’école, en plus de l’ajout du mode de difficulté hardcore astucieusement nommé « MUST DIE ». Le contenu de ce mode propose aux élèves des combats extrêmement difficiles. Ici, les ennemis ne sont pas seulement plus puissants, la probabilité qu’ils lâchent des objets au cours de l’affrontement diminue également. Des mises à jour additionnelles au mode photo seront disponibles le 14 janvier 2022, dont un filtre Pixel Art, avec des poses uniques qui ajouteront de la variété à vos séances photo.

De plus, le studio Gust annonce une collaboration entre BLUE REFLECTION: Second Light et le prochain Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, pour sortir un costume. Ceux qui possèdent le bonus de précommande « Summer Bikini » de BLUE REFLECTION: Second Light ainsi que le bonus limité dans le temps « Comfy and Casual » d’Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, auront droit à des costumes exclusifs dans chacun des jeux.