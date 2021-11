Un nouveau trailer pour BloodRayne 1 et 2 ReVamped

Rayne, la Dhampir reviendra dès la semaine prochaine, le 18 Novembre…!

En attendant son retour et le bain de sang qui en découle, Ziggurat Interactive nous propose un nouveau trailer, nous donnant un meilleur aperçu du Remaster…enfin ReVamped… l’occasion de ressortir les crocs pour les 2 premiers jeux. Ceux-ci seront disponibles uniquement en numérique via l’eShop, mais il et encore possible de commander des versions physiques chez Limited Run Games.

Sans trop de surprise, on constate qu’il y a eu un lissage au niveau des textures et un framerate qui dépote (logique), on vous laisse découvrir cela tout de suite (attention vidéo soumise à une limite d’âge):

Rayne est une dhampir, née de l’union contre-nature d’un vampire et d’un humain. Son héritage mixte lui confère des pouvoirs vampiriques et une résistance supérieure à la lumière du soleil et à l’eau, mais la condamne à toujours avoir soif de sang. Elle a vaincu d’innombrables monstres, humains ou démoniaques, mais elle doit maintenant faire face à son combat le plus personnel. Rayne doit traquer ses propres frères et sœurs, qui se sont unis et ont juré de perpétuer l’héritage de leur père en créant une nouvelle ère de suprématie vampirique dans laquelle les humains ne sont que du bétail.