Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch

Sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et le Rockstar Games Launcher

Nous sommes fiers de vous annoncer que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est désormais disponible en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez le télécharger directement via le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop et le Rockstar Games Launcher. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera également disponible en version physique dès le 7 décembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4, et arrivera ensuite sur iOS et Android au premier semestre 2022.

“The response and impact we felt from the original Grand Theft Auto Trilogy was – and still is – truly humbling for us all,” said Sam Houser, Founder of Rockstar Games. “We are so grateful to all the players, and we cannot wait for everyone to play these new versions.”

Pour fêter les 20 ans du lancement de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition regroupe les trois jeux qui ont ouvert la voie au genre : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, et Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition apporte de nombreuses nouveautés, comme des commandes plus modernes inspirées de GTAV, des améliorations graphiques et environnementales (meilleure résolution des textures, des lumières et une météo plus réalistes), et plus encore. Ces améliorations permettent de transposer au mieux les villes emblématiques de Liberty City, Vice City et San Andreas sur les dernières plateformes, faisant ainsi honneur à l’expérience offerte par les jeux originaux tout en les modernisant pour une toute nouvelle génération de fans.

Grand Theft Auto III

Tout commence à Liberty City. Sorti pour la première fois le 22 octobre 2001, Grand Theft Auto III a été le premier jeu à exprimer notre volonté de créer un monde ouvert en 3D hautement détaillé et immersif pour donner aux joueurs une sensation de liberté jusqu’alors inconnue, dans un gameplay non linéaire combiné à une narration riche et presque cinématographique, sans compter les stations de radio (aujourd’hui cultes), chacune avec sa sélection de titres spécifique et son animateur attitré.

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City a raffiné cette approche. Toujours plus immersif, toujours plus détaillé, et toujours plus cocasse, il emmène les joueurs dans les années 80 sous les néons d’une ville tropicale débordant d’excès et leur fait suivre l’histoire de Tommy Vercetti dans sa quête de vengeance.

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas est allé encore plus loin avec l’apparition de trois villes différentes et leurs alentours, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Carl Johnson, dit CJ, fait face aux dangers liés à la rue et aux flics corrompus pour sauver sa famille dans un hommage aux années 90.

Initialement développé par Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes actuelles par Grove Street Games en utilisant Unreal Engine afin de rendre ces classiques plus vivants et immersifs que jamais.

Les trois jeux contenus dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition proposent également des améliorations spécifiques à certaines plateformes comme la possibilité de changer l’angle de vue, de déplacer la caméra et de naviguer dans les menus via l’écran tactile ainsi que d’utiliser la visée gyroscopique sur Nintendo Switch, une résolution 4K avec une performance montant jusqu’à 60 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et la prise en charge de la technologie NVIDIA DLSS sur PC.

Dès aujourd’hui, les joueurs qui bénéficient du Xbox Game Pass auront aussi accès à Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, tandis que Grand Theft Auto III – The Definitive Edition arrivera sur PlayStation Now le 7 décembre.