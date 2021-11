Japon : bilan de la première moitié de l’année fiscale (29 mars – 26 septembre 2021)

Famitsu a partagé cette semaine un bilan sur les ventes de jeux vidéo au Japon. Il couvre la première moitié de l’année fiscale actuellement en cours, et plus précisément la période allant du 29 mars au 26 septembre 2021.

Sans surprise, la Nintendo Switch a dominé les ventes de jeux, comme vous pouvez le constater dans le Top 10 ci-dessous.

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 1.023.925 / 2.326.057

02./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 363.559 / 2.843.132 (-58%)

03./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 332.116 / 2.204.855

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 311.653 / 4.063.247 (-9%)

05./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 309.386 / 2.381.682

06./00. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 297.898 / 890.581

07./00. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 282.058 / NEW

08./00. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 267.332 / NEW

09./00. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 248.003 / NEW

10./00. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 239.178 / NEW

La Nintendo Switch classique a été de loin la plus populaire des consoles avec 1 574 903 hardware vendus, contre 544 774 pour le modèle Lite. Et comme le modèle OLED est extrêmement difficile à trouver en magasin, il est plus que probable que le modèle classique se vende mieux que lui au cours de la seconde moitié de l’année fiscale en cours. Une nouvelle étape a été franchie : la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 21 millions de console sur le sol nippon, avec 17 133 268 pour le modèle original et 4 071 757 pour le modèle Lite.