Top des ventes au Japon: Mario Party Superstars plus fort que Call of Duty Vanguard

Voici le top des ventes de la semaine (du 1er au 7 novembre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Malgré une version PS5, Call of Duty : Vanguard fait la pire performance dans l’histoire de la série depuis les débuts de l’ère Modern Warfare.

01./01. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 81.399 / 244.655 <60-80%> (-50%)

02./00. [PS4] Call of Duty: Vanguard <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2021.11.05} (¥7.900) – 28.321 / NEW <40-60%>

03./00. [NSW] Danganronpa Decadence + Danganronpa S: Ultimate Summer Camp <Danganronpa: Trigger Happy Havoc – Anniversary Edition \ Danganronpa 2: Goodbye Despair – Anniversary Edition \ Danganronpa V3: Killing Harmony – Anniversary Edition \ Danganronpa S: Ultimate Summer Camp> <ADV> (Spike Chunsoft) {2021.11.04} (¥4.980) – 20.938 / NEW <60-80%>

04./17. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.101 / 2.896.232 <80-100%> (+286%)

05./00. [PS5] Call of Duty: Vanguard <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2021.11.05} (¥8.800) – 12.754 / NEW <20-40%>

06./00. [NSW] Fortnite: Minty Legends Pack <ACT> (Epic Games) {2021.11.02} (¥3.000) – 12.167 / NEW <0-20%>

07./02. [NSW] Super Robot Wars 30 # <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 12.079 / 82.928 <80-100%> (-83%)

08./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.726 / 4.123.374 <80-100%> (+21%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.569 / 4.489.510 <80-100%> (+15%)

10./06. [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water <ADV> (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 9.778 / 30.364 <60-80%> (-53%)

11./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.453 / 6.925.254 <80-100%> (+60%)

12./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.960 / 2.260.794 <80-100%> (+3%)

13./03. [PS4] Super Robot Wars 30 # <SLG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 8.342 / 68.728 <80-100%> (-86%)

14./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.493 / 4.182.871 <80-100%> (+0%)

15./07. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 5.130 / 125.326 <60-80%> (-45%)

16./15. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 4.777 / 2.413.752 <80-100%> (-1%)

17./04. [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water <ADV> (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 4.135 / 26.331 <80-100%> (-81%)

18./16. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 4.085 / 915.917 <80-100%> (+19%)

19./14. [NSW] Metroid Dread # <ACT> (Nintendo) {2021.10.08} (¥6.980) – 3.756 / 128.257 <80-100%> (-31%)

20./18. [NSW] WarioWare: Get It Together! <ETC> (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 2.948 / 160.778 <80-100%> (-11%)

21./13. [PS4] Back 4 Blood # <ACT> (Warner Entertainment Japan) {2021.10.12} (¥7.800) – 2.922 / 25.173 <60-80%> (-48%)

22./00. [NSW] Model Debut 2 Nicola <ADV> (FuRyu) {2021.11.04} (¥6.280) – 2.658 / NEW <0-20%>

23./05. [NSW] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart # <SLG> (Konami) {2021.10.28} (¥7.800) – 2.644 / 24.319 <80-100%> (-88%)

24./22. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 2.618 / 823.501 <80-100%> (-8%)

25./20. [PS4] FIFA 22 <SPT> (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥7.909) – 2.469 / 45.058 <80-100%> (-19%)

26./23. [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.22} (¥6.680) – 2.377 / 69.449 <60-80%> (-16%)

27./00. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 2.332 / 1.891.166 <80-100%> (+35%)

28./30. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 2.236 / 3.963.497 <80-100%> (+22%)

29./00. [PS5] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 2.118 / 72.761 <80-100%>

30./00. [NSW] Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou! <ADV> (Nippon Columbia) {2021.11.04} (¥5.800) – 2.071 / NEW <0-20%>

Encore de gros soucis de stocks pour la Nintendo Switch, qui se permet quand même le luxe d’être première avec plus de 90k, alors que la Ps5 replonge déjà.