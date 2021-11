La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Death’s Door, The Wild at Heart, Hextech Mayhem: A League of Legends Story, etc.)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Dairoku: Agents of Sakuratani – 4.0GB

Marsupilami: Hoobadventure – 2.8GB

Death’s Door – 2.7GB

The Wild at Heart – 2.5GB

Hextech Mayhem: A League of Legends Story – 1.8GB

The Kids We Were – 1.4GB

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game – 1.2GB

Exertus: Redux – 1.1GB

PUPPIES AND KITTENS – 1004MB

Super Impossible Road – 591MB

Root – 524MB

City Traffic Driver – 354MB

Cabin Fever – 287MB

Whiskey Mafia: Leo’s Family – 241MB

Would you like to run an idol cafe? – 208MB

LOVE 3 – 146MB

RazerWire: Nanowars – 125MB

Shiro – 118MB

Night Lights – 91MB