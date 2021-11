La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base avant promotion: $27.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Child of Light Ultimate Edition + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Civilization VI – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crown Trick – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base avant promotion: $25.00)

– Deponia – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dicey Dungeons – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dimension Drive – $1.99 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Figment – $2.19 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Going Under – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– GRIP – $7.19 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Inversus Deluxe – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Iro Hero – $3.89 (prix de base avant promotion: $12.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Videogame – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Miles & Kilo – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Mortal Kombat 11 – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Moto Rush GT – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Moving Out – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Muse Dash – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– NEO: The World Ends with You – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Northgard – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Overcooked 2 – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base avant promotion: $5.49)

– PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Pix the Cat – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Postal Redux – $4.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Quarantime Circular – $2.99 (prix de base avant promotion: $5.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base avant promotion: $16.49)

– RPG Maker MV – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sea of Solitude: The Director’s Cut – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $19.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base avant promotion: $5.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Super Magbot – $6.99 (prix de base avant promotion: $17.99)

– Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Count Lucanor – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Outer Worlds – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Sinking City – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Survivalists – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The World Ends with You: Final Remix – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Valfaris – $11.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Vasara Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– West of Loathing – $6.38 (prix de base avant promotion: $11.00)

– Worms Rumble – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– XCOM 2 Collection – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)