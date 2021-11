L’enquête à Dhalia View reportée à début 2022 sur Consoles

Alors qu’il est disponible depuis le 02 Novembre sur PC, la sortie de Conway: Disappearance at Dahlia View est repoussée à début 2022 sur consoles (ce report inclut également la version Nintendo Switch)

Voici la déclaration faite par Sold Out et White Paper Games

On espère que le jeu sera de qualité sur Nintendo Switch !

Hi all, we have decided to postpone the release of the console versions of Conway to early 2022.

We know this will disappoint some of you but the extra time will allow @WhitePaperGames to deliver a better experience.

Your PC investigation still begins on Nov 2! pic.twitter.com/FKBmR5QLkK

— Sold Out – Conway, OUT NOW on PC! (@soldout) October 18, 2021