Grow : Song of the Evertree est disponible dès aujourd’hui

Prideful Sloth donne vie à un nouveau jeu des plus décontractants

CALABASAS, Californie – le 16 novembre 2021 – Grow : Song of the Evertree, le jeu bac à sable de Prideful Sloth et édité par 505 Games démarre sa floraison et pollinise les PC, PlayStation® 4, Xbox One™ et Nintendo Switch™ des joueurs dès aujourd’hui.

Il fut un temps où l’Evertree portait sur ses robustes branches les Mondes d’Alaria. Mais c’était il y a déjà longtemps, et celui que tous vénéraient n’est plus ce qu’il était. La raison : le Withering, une présence maléfique étouffante. Les espoirs de l’Evertree reposent désormais sur le dernier Alchimiste et sa difficile mission : prendre soin de l’arbre et lui rendre son éclat d’antan.

Après la sortie en 2017 de Yonder : The Cloud Catcher Chronicles, Prideful Sloth démontre une nouvelle fois son savoir-faire dans le genre des jeux calmes et relaxants. Les joueurs s’embarqueront dans une aventure colorée, pleine de vie, accompagnés dans leur périple par la bande-originale de Kevin Penkin, compositeur nommé aux BAFTA et ayant déjà œuvré sur Florence et Star Wars : Visions.

Un vaste champ des possibles s’offre au dernier Alchimiste. De la création de mondes sur les branches de l’Evertree à la gestion de sa communauté en passant par la rencontre d’amis en chemin, les mécaniques de gameplay uniques se combinent à une esthétique des plus radieuses. La liberté créative est le maitre mot de cette aventure où les joueurs pourront passer de la pêche à la résolution d’énigmes avant de s’élancer dans l’exploration de grottes.

Chacun des aspects de Grow est une opportunité de plus de s’évader. Dans ce lieu réconfortant, la gentillesse et la compassion sont récompensées. Et cet état d’esprit ne s’arrête pas au jeu, puisque les développeurs y sont également allés de leur contribution en s’associant avec la Arbor Day Foundation. En ajoutant Grow à leur liste de souhaits, les joueurs leur ont permis de planter arbres tout autour du monde.

« Avec le lancement de Grow sur PC et consoles aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir les joueurs à Alaria », disait Cheryl Vance, Game Designer chez Prideful Sloth. « Grow, c’est avant tout une question d’exploration, une invitation à rejoindre un lieu douillet. Nous espérons de tout cœur qu’Alaria sera un endroit où les joueurs apprécieront se rendre. »

Grow : Song of the Evertree est dès à présent disponible sur PC via Steam (accompagné pour sa sortie d’une remise de 10%), ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo au prix de 24.99€. Une version physique est prévue sur Nintendo Switch pour février 2022 au prix de 29.99€.