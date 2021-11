Nintendo annonce les Cyber-Offres dès le 18 novembre 2021 sur Switch

17novembre2021-Lors des Cyber-Offres, plus de 1000 jeux de la Nintendo Switch bénéficieront d’une remise allant jusqu’à -75%. Ces offres débuteront sur le Nintendo eShop le jeudi 18 novembre à 15h, et prendront fin le mardi 30 novembre à 23h59.

Les joueuses et joueurs pourront rejoindre la bataille pour défendre Hyrule, un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans le jeu Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau, bénéficiant pour la toute première fois d’une remise exceptionnelle. Celles et ceux désirant plutôt améliorer leurs talents au skateboard pourront afficher leur style dans Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2. Enfin, dans New Super Mario Bros. U Deluxe, quiconque pourra courir, sauter et rebondir sur les ennemis dans plus de 160 parcours en 2D et à scrolling horizontal, dans la plus pure des traditions des jeux Super Mario.

Quatre joueuses ou joueurs au maximum pourront s’essayer à d’innombrables interactions avec le monde gigantesque de Rivellon dans Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Libre à vous aussi de commander une troupe de Pikmin talentueux et variés pour récupérer objets et nourriture dans Pikmin 3 Deluxe ; ou de mettre à l’épreuve votre esprit dans un véritable festival des sens dans Tetris® Effect: Connected… Une multitude de titres saura satisfaire chacune et chacun !

Découvrez ci-après certains des jeux concernés et rendez-vous sans plus attendre sur le Nintendo eShop, ou le portail des offres, pour voir le catalogue complet une fois la période de remises entamée :

Titre Éditeur Remise Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau Nintendo 33% New Super Mario Bros. U Deluxe Nintendo 33% Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 Activision 45% Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition Larian Studios 30% Pikmin 3 Deluxe Nintendo 33% Tetris® Effect: Connected Enhance 33% Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time Activision 40% The Witcher 3: Wild Hunt CD PROJEKT 50% Hotline Miami Collection Devolver Digital 50% Ori and the Will of the Wisps iam8bit 40% Cities: Skylines – Nintendo Switch™ Edition ParadoxInteractive 75% Sonic Colours: Ultimate SEGA 25% DRAGON QUEST XI S: Les Combattants de la destinée – Édition ultime Square Enix 50% Mortal Kombat 11 Ultimate WB Games 55% Shovel Knight: Treasure Trove Yacht Club Games 30% FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch™ Electronic Arts 30%

Les Cyber-Offres du Nintendo eShop débutent mardi 18 novembre à 15h et prennent fin mardi 30 novembre à 23h59. Plus de 1000 jeux pour la Nintendo Switch bénéficieront de remises exceptionnelles, notamment, et parmi d’autres, Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau, New Super Mario Bros. U Deluxe et Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2.