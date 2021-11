20 nouveaux jeux annoncés, datés ou repoussés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec un jeu sorti … aujourd’hui ! Neurodeck était en fait initialement prévu pour être lancé sur Nintendo Switch en mars dernier. Mais cela ne s’est finalement pas produit, et c’est Forever Entertainment qui s’occupe désormais de la distribution, contrairement à Goblinz Publishing. Le jeu est disponible pour 11,99 €.

Créez votre deck et choisissez vos capacités en répondant à des tests de personnalité, explorez des pièces ou méditez.

– Créez votre deck au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu

– Méditez et choisissez vos traits de personnalité qui altèrent votre gameplay en profondeur

– Explorez le labyrinthe du subconscient, plein de cartes et d’améliorations qui vous aideront à affronter vos démons intérieurs

– Des mécaniques simples de RPG vous permettant de moduler vos statistiques et capacités

– Des personnages et des lieux du passé qui vous raconteront des histoires et des faits sur la santé mentale

– Des mécaniques de gameplay plus difficiles qui mettent l’accent sur la rejouabilité et la diversité de gameplay

– Des monstres horribles inspirés par les phobies du quotidien

Wax Museum sort aussi aujourd’hui sur l’eShop de la console hybride pour 4,99 €.

Une violente tempête et un accident de voiture vous obligent à chercher refuge dans un Musée de Cire abandonné. Malheureusement, une force inconnue vous empêche de le quitter… Les marques du temps et du vandalisme ne cachent pas la beauté et le caractère extraordinaire des objets exposés, mais d’où viennent les torches allumées et autres signes de vie ? C’est à vous de révéler le terrible secret du Musée de Cire et de vaincre un Mal ancien ! Des paysages colorés, des animations et des effets visuels en 3D rendront votre aventure vivante et amusante. Vous aimez la compétition ? Vous pouvez recommencer la quête avec de nouveaux casse-têtes.

Poker Club sortira la semaine prochaine, le 25 novembre pour 21,99 €.

Bienvenue dans Poker Club. Vivez la vie d’un pro du poker dans la simulation la plus immersive jamais créée ! Rejoignez une communauté de joueurs en ligne et grimpez jusqu’au sommet du Poker Club Championship ! Que vous soyez joueur confirmé ou novice, entrez dans l’univers de Poker Club et améliorez votre jeu !

Campagne PCC : vivez la vie d’un pro du poker. Gagnez et hissez-vous au sommet du PCC Pro Tour, depuis les parties modestes du sous-sol de Ralph’s Pizzeria aux duels trépidants à enjeux élevés de l’Intensity Arena, où vous gagnerez des bagues du tournoi PCC à condition de ne pas succomber à la pression face aux 228 joueurs répartis sur plusieurs tables ! Vous venez de toucher de gros gains ? N’hésitez pas à les dépenser sur des personnalisations de personnage et de table pour imposer votre marque.

Clubs en ligne : gagnez ensemble. Rejoignez un club et collaborez avec des joueurs du monde entier pour décrocher le gros lot et grimper ensemble au classement, gagner chaque jour de gros gains et bonus et déverrouiller des récompenses et évènements uniques !

10 modes Texas Hold’em : d’autres manières de jouer. Améliorez-vous avec une multitude d’évènements Texas Hold’em allant des heads-up à un-contre-un jusqu’aux énormes tournois multi-tables pour 228 joueurs ! Choisissez parmi plusieurs types de tournois tels que les freezeouts, les shootouts, les super turbos, les bountys et les ring games dans le PCC Pro Tour, disputez des tournois en ligne ou créez une table personnalisée pour jouer entre amis selon vos propres règles.

Immersion totale : aussi proche que possible de la réalité. Jouez au poker dans une immersion palpitante à la première personne avec des graphismes réalistes en HD ! L’environnement est si réaliste que vous distinguerez même les finitions en lin de qualité supérieure des cartes !

Sam & Max: Beyond Time and Space arrivera lui sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 8 décembre pour 16,79 €.

Sam & Max : Au-delà du temps et de l’espace est une version remasterisée de la deuxième saison des jeux épisodiques Sam & Max de Telltale, mise à jour avec amour par une petite équipe composée des développeurs originaux. Sam est un détective canin d’un mètre quatre-vingt avec du flair pour la justice. Max est un lapin hyperkinétique qui a un goût prononcé pour le chaos. Ensemble, ils forment la Police Indépendante, un duo comique irrévérencieux dont le style ésotérique de lutte contre le crime divertit les fans de bandes dessinées et de jeux vidéo depuis plus de trente ans. Dans cette collection de cinq épisodes d’affaires interconnectées, Sam et Max sont de retour sur le terrain du crime dans une épreuve de force avec le Père Noël, une course pour maîtriser un volcan géant et un affrontement avec un vampire Eurotrash. Ce n’est que le début de leurs aventures. Le commerçant paranoïaque Bosco aurait-il raison de parler d’une grande conspiration ? La propriétaire du restaurant Stinky cache-t-elle la vérité sur ce qui est arrivé à son grand-père (également nommé Stinky) ? La voisine Sybil Pandemik trouvera-t-elle un jour le grand amour ? Quelqu’un a dit… ANNIVERSAIRE ?! Montez dans la DeSoto pour une aventure hilarante qui a remporté le prix IGN du jeu d’aventure de l’année et qui est aujourd’hui encore plus amusant, avec de superbes graphismes HD, des éclairages et une synchronisation labiale revus, une cinématographie soignée, un son remasterisé et huit nouvelles bandes sonores jouées par des musiciens de jazz. Les zombies danseront. Les mariachis chanteront. Un robot de combat géant saccagera les rues. Et lorsque la vie de leurs amis sera en jeu, Sam et Max risqueront tout pour rétablir la situation.

Miracle Snack Shop sortira lui le 2 décembre prochain pour 17,29 € (uniquement en anglais).

Seolhwa Cha a finalement ouvert un restaurant d’en-cas après avoir dû faire face à des problèmes personnels majeurs. Il n’y avait qu’un seul problème : les affaires sont calmes. Mais Seolhwa n’a pas le temps de s’inquiéter, car dans son grenier il a découvert une… porte ? Et de cette porte est apparue une… reine d’un autre monde !! En offrant de la glace pilée à la « Reine Sel » Philia, Seolhwa fait le premier pas pour se rapprocher d’elle…. « Qu’attends-tu, sculpteur de glace ? La Reine veut de la glace pilée. » Une histoire d’amour glacée mais émouvante naît dans le petit restaurant !

Archvale sortira la veille, le 1er décembre.

Prenez votre arme dans ce jeu de rôle manic shooter et embarquez pour une aventure qui vous poussera à réparer des torts causés il y a bien longtemps. Vous seul pourrez vaincre les forces du mal des gardiens immortels et unir le monde avec le légendaire Archvale. Un roi malveillant et cruel régnait autrefois sur ces terres et terrorisait tous ceux qui osaient lui faire face. Son histoire, ainsi que la légendaire arche vers Archvale devinrent des histoires de fantômes et furent transmises comme des mythes et légendes. Tout ce qu’il reste de lui sont les immortels, des êtres maudits par le roi pour rester éternellement enfermés dans ses geôles. Vous seul pouvez venir à bout des immortels et débarrasser le monde de l’ombre laissée par le roi. Voyagez dans diverses régions, récupérez du butin et fabriquez armes et équipement de meilleur qualité. Grâce à ces améliorations, vous pourrez affronter les hordes d’ennemis qui se dresseront entre la vérité au sujet de la légendaire arche vers Archvale et vous.

Jouez comme vous voulez. Améliorez votre personnage par le biais de badges, vous permettant de créer un archétype correspondant à votre style de jeu.

Améliorez votre personnage par le biais de badges, vous permettant de créer un archétype correspondant à votre style de jeu. La clé, c’est la maîtrise. Des combats de type manic shooter mettront votre dextérité à l’épreuve ainsi que votre arsenal complet et il vous faudra à la fois vitesse et précision pour réussir.

Des combats de type manic shooter mettront votre dextérité à l’épreuve ainsi que votre arsenal complet et il vous faudra à la fois vitesse et précision pour réussir. Créez votre arsenal. Fabriquez plus de 200 armes et armures à l’aide d’objets récoltés dans l’environnement ou en butin sur les ennemis.

Fabriquez plus de 200 armes et armures à l’aide d’objets récoltés dans l’environnement ou en butin sur les ennemis. Explorez le monde. De nombreux ennemis différents provenant d’univers variés ainsi que des donjons plus classiques vous feront évoluer sur une carte en constante évolution où vous découvrirez des ressources uniques nécessaires pour progresser dans votre aventure.

De nombreux ennemis différents provenant d’univers variés ainsi que des donjons plus classiques vous feront évoluer sur une carte en constante évolution où vous découvrirez des ressources uniques nécessaires pour progresser dans votre aventure. Découvrez la vérité. Découvrez la vérité derrière les sombres légendes du monde dans votre quête pour retrouver la légendaire arche menant au monde d’Archvale.

Le rogue-lite Tunnel of Doom arrivera sur Nintendo Switch le 23 décembre.

Detective Di: The Silk Rose Murders sortira lui le moi prochain.

Little Bug arrivera lui le 26 novembre prochain sur l’eShop.

Après une sortie sur mobile, le développeur Odencat a annoncé que le RPG de pêche à la ligne Fishing Paradiso fera son apparition sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible au début de l’année 2022.

Le principe de Fishing Paradiso est simple : il suffit de « se détendre, d’attraper des poissons et de faire évoluer son équipement en remplissant des missions et en faisant avancer l’histoire à son propre rythme ». Vous suivez le protagoniste qui se réveille un jour au Paradis où il trouve d’étranges et merveilleuses variétés de poissons à collecter ainsi que des âmes récemment décédées avec lesquelles se lier d’amitié. Fishing Paradiso dispose d’un « skyPhone » qui vous permet de vous déplacer entre différents lieux de pêche, d’améliorer votre canne à pêche, de revoir votre collection et de rester en contact avec les habitants de l’au-delà. Le jeu propose également des scènes et des histoires secondaires à débloquer ainsi qu’une cabane privée qui peut être personnalisée avec des meubles.

Ancuchard sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Ancuchard est un RPG d’action 2D dans lequel les joueurs devront reconstruire une civilisation déchue, résoudre des énigmes dans des donjons et combattre des monstres grâce à un système de combat « Knockback ». Ils pourront également sauver des villageois qui les aideront dans leur périple grâce à de nouvelles boutiques et améliorations, affronter des boss, débloquer de nouveaux pouvoirs en apprenant et en préparant divers repas.

La plupart des nuages ​​flottent dans le ciel, mais ces petits nuages ​mignons et ​duveteux doivent être soignés dans une garderie pour nuages. Explorez le monde, collectez de délicieux fruits et réalisez des recettes appétissantes dans ce jeu de simulation agricole frais et adorable. Annoncé sur Pc via Steam, Clouzy! sortira aussi sur Nintendo Switch en 2022. Le jeu proposera les langues suivantes : anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, coréen, portugais brésilien et chinois simplifié.

Bienvenue dans Clouzy!, la première garderie réservée aux nuages du monde ​​! Vous avez sûrement l’habitude de voir les nuages ​​flotter majestueusement dans le ciel sans se préoccuper de rien. Mais dans ce monde magique, les choses sont un peu différentes. Ces petites boules nuageuses, elles, ​​ont besoin de beaucoup d’amour, de soins et d’attention ! Vous devrez apprendre les goûts des petits nuages ​​pour leur préparer les repas appropriés, déterminer leurs préférences pour jouer et, bien sûr, vous assurer qu’aucune tempête ne se profile à l’horizon… Car certains d’entre eux ne s’entendent pas bien avec les autres… Et si vous vous laissez un peu dépasser, vous pouvez toujours partir à l’aventure dans le monde environnant pour vous détendre. D’ailleurs, vous devriez y aller quoi qu’il en soit ! Certains nuages ​​ont des goûts assez particuliers et les ingrédients nécessaires pour préparer leur plat favori ne se trouvent que dans la nature. Ne craignez pas de partir à l’aventure en solo. Vous aurez toujours un compagnon trop mignon pour vous tenir compagnie lors de vos pérégrinations à travers le monde de Clouzy!.

Super UFO Fighter, qui a été annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch en juin dernier, a désormais une date de sortie. L’éditeur Phoenixx et le développeur VV-LABO ont confirmé la disponibilité du jeu pour le 12 janvier 2022.

Le shoot’em up Wing of the Asteria, inspiré de la mythologie grecque, a été retardé. PiXEL a annoncé que la version Switch du jeu serait reportée de la date prévue de 2021 à 2022. Aucun détail supplémentaire n’a été publié avec cette annonce de retard.

Super Impossible Road sortira le 9 décembre pour 21,99 €.

Dans le futur, pour gagner des courses, il faut savoir jouer à la déloyale. Maîtrisez les virages en épingles à cheveux sur de dangereux circuits qui serpentent sur de magnifiques toiles de fond galactiques, tout en balançant vos adversaires dans le vide de l’espace. Enclenchez l’hyperpropulsion grâce à des boosts de vitesse temporaires et saisissez chaque opportunité de sauter du tracé des circuits en montagnes russes. Passez outre les portes et les points de contrôle et roulez sur vos adversaires en route pour la première place ! Le successeur spirituel du jeu primé Impossible Road est de retour et plus intense que jamais avec de tout nouveaux modes de jeu, un multijoueur local à 60 FPS, des parties en ligne démentielles et bien plus encore ! Alors qu’est-ce que vous attendez ? Faites craquer vos doigts et plongez-vous dans le jeu de course le plus rapide, le plus fou et le plus spectaculaire auquel vous avez jamais joué.

STONKS-9800: Stock Market Simulator est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

Sortira aussi en 2022, en début d’année.

Lila’s Sky Ark sortira aussi l’an prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch.

L’éditeur Humble Games et le développeur Studio Floris ont fait le point sur la version Switch de Next Space Rebels, confirmant qu’elle a été reportée à 2022.

L’ESPACE APPARTIENT À TOUS. Dans Next Space Rebels, incarnez un naïf amateur de fuséologie devenant un incroyable activiste spatial qui conçoit, construit et lance des fusées d’une complexité croissante. Commandez des pièces sur Internet, réglez votre caméra et développez votre chaîne StarTube en bricolant des fusées et en participant à des défis insolites ! Avec la notoriété viennent des responsabilités, et un petit cahot sur votre route vers la gloire vous emmènera dans un voyage spatial. Les mystérieux Next Space Rebels savent que ceux qui contrôlent les satellites contrôlent le futur d’Internet. Vous joindrez-vous à eux dans leur course pour un internet gratuit ? Next Space Rebels vous permet de profiter des joies de la création, des leçons à tirer des échecs, de la progression et de l’expérimentation habituellement réservées aux jeux complexes de simulation par le biais d’outils de création de style « bloc-notes » entremêlés au scénario.

Fonctionnalités principales :

Outils de création de fusées puissants et simples à prendre en main qui permettront à tous d’exprimer leur plein potentiel créatif.

Obtenez et rassemblez de nouvelles pièces en terminant des défis pour passer d’un simple amateur de fuséologie à un expert du lancement de satellites.

Développez votre chaîne StarTube ! Partagez vos créations enregistrées en jeu pour développer votre chaîne, puis exportez-les pour les partager dans le monde réel.

Des scènes d’action avec de vrais acteurs ! Faites la connaissance d’un ensemble de personnages extravagants sur Internet lors de votre aventure pour devenir le prochain Next Space Rebel.

Mode de jeu gratuit pour créer la fusée frankensteinienne de vos rêves !

Chef RPG sortira sur Nintendo Switch, aussi en 2022.