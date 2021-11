Metroid Dread en lice pour être élu meilleur jeu de l’année aux Game Awards !

WarioWare: Get It Together!

Les Game Awards est un évènement américain, annuel, qui récompense les jeux sortis tout au long de l’année.

Plutôt que de vous faire un récapitulatif de l’ensemble des catégories, nous allons uniquement vous présenter les catégories dans lesquelles vous pourrez retrouver des jeux sortis sur la console de Nintendo (sans forcément évoquer Fortnite)…

On commence directement avec la catégorie Jeu de l’année qui verra Samus s’opposer entre autres à Chris et Ratchet & Clank

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Dans la catégorie meilleur jeu indé, on retrouve notamment le Corbeau de Death’s Door, qui débarque la semaine prochaine sur Nintendo Switch.

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Dans la catégorie meilleur premier jeu indé, c’est Forgotten City qui est nominé (disponible en version Cloud)

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Pour la meilleure histoire, on retrouve les Gardiens de la Galaxie (également disponible en cloud) et Life is Strange : True Colors qui ne devrait pas tarder…

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Pour la meilleure bande originale, seul Star-Lord et son radiocassette sont sortis sur Nintendo Switch !

Cyberpunk 2077 (Marcin Przybylowicz, Piotr T. Adamczyk)

Deathloop (Tom Salta)

NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Richard Jacques)

The Artful Escape (Johnny Galvatron et Josh Abrahams)

Dans la catégorie meilleure performance d’acteur dans un jeu vidéo, on retrouve Life is Strange : True Colors

Erika Mori dans le rôle d’ Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley dans le rôle de Colt Vahn, Deathloop

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake, Deathloop

Dans la catégorie jeu ayant un impact for, on retrouve le très amusant Boyfriend Dungeon

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Dans la catégorie meilleur jeu d’action/aventure, c’est encore Samus qui va défendre les couleurs de Nintendo !

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Dans la catégorie meilleur jeu de rôle, on retrouve les excellents Monster Hunter Rise et Shin Megami Tensei V !

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Dans la catégorie meilleur jeu de baston, on retrouve le sympathique Nickelodeon All-Star Brawl.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Dans la catégorie meilleur jeu familial, Nintendo est bien représenté avec :

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Dans la catégorie meilleur jeu de course, c’est les petites voitures de Hot Wheels et FIFA 22 (mais dans une version malheureusement édulcorée sur Nintendo Switch) que vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch.

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Dans la catégorie meilleur jeu multi-joueurs, on retrouve forcément Monster Hunter Rise et Knockout City qui ne nous avait pas déplu !

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Dans la catégorie des jeux les plus attendus, sans surprise on retrouve notre cher Link, avec la suite de Breath of the Wild… !

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Pour mémoire, la dernière fois qu’un jeu Nintendo a remporté le prix du jeu de l’année, c’était en 2017 avec un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild… !

Avez-vous vos préférences ? Dans tous les cas, les résultats seront dévoilés le 9 décembre !

