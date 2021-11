Teacup (Nintendo Switch) – Le test

Qui n’a jamais lu un livre de l’école des loisirs ? ou une histoire du Père Castor ? C’est l’expérience que vous propose de vivre (ou revivre) Teacup… Prenez votre plus belle tasse NT et partons cueillir des herbes pour le thé !

Il était une fois une grenouille appelée Teacup…

Teacup est la première réalisation du studio Smarto Club. Celui-ci est composé de 3 personnes (2 filles / 1 gars), Francesca Melio, Dani Rojas et Alonso Canales. Les deux premières ont fait une école d’art et l’homme de l’équipe a suivi des études de programmation. Le parcours des créateurs du jeu a un véritable impact sur Teacup. En effet, le jeu s’ouvre comme un livre d’histoire. Celui-ci vous propose d’incarner Teacup, une jeune grenouille timide et réservée qui adore boire du thé et lire des livres. Mais voilà qu’en se réveillant un beau matin, elle réalise qu’elle n’a plus de thé à servir pour le goûter qu’elle a organisé avec ses amis le lendemain… Fort embêtée, Teacup va devoir braver le monde extérieur et se mettre en quête des différentes herbes dont elle a besoin pour refaire des réserves et proposer les meilleurs breuvages à ses invités…

…qui devait faire le plein d’herbes…

La quête de Teacup se vit comme un livre interactif, l’ambiance générale vous donnant vraiment l’impression d’évoluer dans un livre pour enfants. Teacup est une grenouille adorable, très gentille, mais surtout très timide ! Elle a beaucoup de mal à échanger avec les autres et cela se ressent dans son attitude un peu gênée lorsqu’elle discute avec les autres… Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de braver le seuil de sa porte pour se promener dans la forêt à la recherche des herbes nécessaires pour préparer les meilleurs thés. Elle est aidée en cela par une encyclopédie des thés qui comporte un descriptif détaillé des différentes herbes et de l’utilisation de telle ou telle infusion… Celle-ci servira à suivre votre progression et vous donnera des informations plutôt intéressantes dans votre quotidien (hors du jeu), à condition de comprendre l’Anglais… !

En fait c’est bien là le principal point négatif du jeu, il est totalement dépourvu de traduction française. Même si le niveau d’Anglais demandé n’est pas forcément élevé, cela s’avère fort dommage…

…allant à la rencontre des habitants de la forêt…

Une fois passé la déception de la langue, nous pouvons nous lancer dans notre quête, qui nous fera rencontrer tous les sympathiques habitants de la forêt… Du hibou qui sait tout, en passant par la salamandre prétentieuse, sans oublier le gang de raton laveurs à l’air louche… Chaque rencontre faite avec les différents personnages vous rapprochera des différentes herbes à collecter. Vous devrez ainsi faire une course contre la salamandre via un mini-jeu dans lequel il faudra suivre une suite de touches indiquée à l’écran, un autre vous demandera d’aller chercher conseil auprès de magiciens fin de calmer ses tapis devenus incontrôlables. Ces discussions et ces missions serviront à autant de prétextes à des mini-jeux (tous différents), avec à la clé des herbes ou des ingrédients nécessaires à la réussite de votre goûter. En règle générale, les mini-jeux sont vraiment très faciles et ne demanderont pas une grande dextérité au pad. Au mieux il faudra faire preuve d’une bonne mémoire et d’un peu de réflexion sur la fin de la partie. Toutefois, vous ne serez jamais bloqués !

Vous êtes dans une belle histoire et celle-ci ne peut qu’avancer, si jamais vous êtes bloqué vous bénéficierez d’une aide pour accomplir certaines tâches et au pire vous serez libre de recommencer à loisir jusqu’à finir par l’emporter. Ce côté très linéaire renforce cette sensation de vivre un livre et il pourrait arriver que vous soyez bloqués, car vous n’avez pas encore parlé à la bonne personne ou ramassé le bon objet pour libérer un passage vers une zone bloquée au préalable.

…dans une ambiance enchanteresse… !

Visuellement, Teacup est impressionnant… Ce n’est pas tant une claque graphique par rapport à des graphismes ou des textures Ultra HD sans aliasing, non non rien de cela ! Teacup est impressionnant, car chaque instant passé dans le jeu donne réellement l’impression de faire vivre l’histoire. Les couleurs pastels, les graphismes à la fois simple et très mignons vous replongeront inévitablement dans vos lectures d’enfance.

Le titre profite également d’une bande-son fort appréciable qui vous transporte immédiatement dans cet ouvrage dont vous êtes le héros. Doux, coloré, doté d’une ambiance sonore reposante, Teacup vous proposera un moment de détente fort appréciable. L’ensemble pourra paraitre un peu niais, mais à aucun moment nous ne sommes lésés sur le contenu proposé… le seul regret étant de voir l’aventure se terminer, alors que nous aurions aimé explorer les contrées au-delà de la forêt pour découvrir encore d’autres décors donnant un sentiment de plénitude…