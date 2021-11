Top des ventes au Japon: Shin Megami Tensei V en forme mais Level-5 bide sévèrement à nouveau

Voici le top des ventes de la semaine (du 8 au 14 novembre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Le jeu vidéo le plus vendu cette semaine est Shin Megami Tensei V psur Nintendo Switch qui s’est écoulé à 143 247 exemplaires physiques lors de sa semaine de lancement, ce qui réjouira SEGA et Atlus. Les débuts de Shin Megami Tensei V sont inférieurs à ceux de SMT IV, mais il faut rappeler que le 4 était sur 3DS, une console bien moins accès sur l’eShop. Avec les ventes démat, les lancement devraient être identiques en quantité.

La nouvelle extension de Dragon Quest X, intitulée Dragon Quest X : Tensei no Eiyuu-tachi Online, s’est vendue à 34 493 exemplaires sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. En parlant de la Nintendo Switch, elle a été une fois de plus la console la plus vendue au Japon avec 87 267 consoles, tandis que les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S continuent de faire face à des ruptures de stock au niveau mondial.

Que dire de Megaton Musashi, même pas dans le top 10, donc avec un lancement sur Nintendo Switch comme Ps4 en dessous de 8K. Level-5 est presque en mort clinique désormais.

01./00. [NSW] Shin Megami Tensei V # <RPG> (Atlus) {2021.11.11} (¥8.980) – 143.247 / NEW

02./01. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 45.045 / 289.700 (-45%)

03./00. [NSW] Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online <RPG> (Square Enix) {2021.11.11} (¥3.980) – 22.702 / NEW

04./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.921 / 2.909.153 (-1%)

05./00. [PS4] Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online <RPG> (Square Enix) {2021.11.11} (¥3.980) – 11.791 / NEW

06./02. [PS4] Call of Duty: Vanguard <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2021.11.05} (¥7.900) – 11.719 / 40.040 (-59%)

07./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 9.286 / 6.934.540 (-2%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.886 / 4.132.260 (-17%)

09./12. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.798 / 2.269.592 (-2%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.608 / 4.498.118 (-19%)