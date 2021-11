Brownies annonce EGGLIA Rebirth sur Nintendo Switch

Le studio Brownies vient de dévoilé EGGLIA Rebirth, un RPG à venir sur Nintendo Switch d’ici peu puisque le Japon recevra le jeu le 16 décembre.

EGGLIA Rebirth est basé sur EGGLIA : Legend of the Redcap, qui était auparavant disponible sur samrtphone. La version Nintendo Switch comportera de nouveaux personnages, de nouvelles histoires etc., en plus d’une interface utilisateur mise à jour et à une prise en charge de la manette. Dans EGGLIA Rebirth, les joueurs débloquent différents champs de jeu scellés dans de mystérieux œufs et les explorent à l’aide d’un système de contrôle basé sur des dés. Ils explorent le monde, empruntent les compétences des esprits et les nourrissent de mets délicieux pour faire évoluer leurs pouvoirs, collectent des matériaux pour construire et meubler des maisons pour les habitants d’EGGLIA, et rencontrent et aident les villageois. Le jeu a été réalisé par de grands noms, notamment le réalisateur et le concepteur de personnages Shinichi Kameoka, le concepteur de décors Koji Tsuda et les compositeurs Yoko Shimomura et Yoshitaka Hirota.

Une jeune fille née pour sauver le monde et un chaperon rouge autrefois destiné à la violence. Une histoire née d’œufs précieux, une histoire de rencontre et de séparation… Une aventure fantastique avec une histoire passionnante et des graphismes magnifiques, EGGLIA est un RPG auquel vous voudrez revenir encore et encore. Rejoignez des personnages hauts en couleur et de races différentes, comme les Brownies, les Nains, les Gremlins et les Aloes, qui travaillent ensemble pour faire revivre les terres d’EGGLIA, enfermées dans des œufs mystérieux.

Brownies a confirmé qu’une sortie occidentale était prévue, mais à une date ultérieure.