Une version physique pour Super Life of Pixel sur Nintendo Switch

Super Life of Pixel, un puzzle-platformer en 2D de Super Icon, va passer par la case sortie physique. Strictly Limited Games est à l’origine des versions en boîte, et proposera une édition limitée (2 000 exemplaires) et une édition spéciale limitée (800 exemplaires). Les prix sont fixés à 29,99 € et 49,99 € respectivement. Les versions physiques de Super Life of Pixel seront mises en vente le 21 novembre à 12 heures CET. Strictly Limited Games vous les propose ici.

Avec l’édition limitée, les acheteurs recevront le jeu et un manuel. L’édition spéciale limitée comprend également une boîte spéciale, un pixel en papier (10 cm x 10 cm), un CD de la bande-son originale, un poster double face, un bloc-notes, une carte postale et un autocollant pixel (8 cm x 8 cm). La livraison de tous les exemplaires est prévue pour mars 2022.

Rejoignez Pixel dans son aventure à travers l’histoire vidéoludique et découvrez les jeux vidéo les plus emblématiques des générations passées. Il devra sauter, esquiver et faire preuve d’astuce pour survivre à tous les pièges, énigmes et ennemis qui n’ont qu’un objectif : l’éliminer. Mais ce n’est pas tout ! Pour la première fois, Super Life of Pixel propose des Collections spéciales : six consoles vintage supplémentaires, récréées par des experts, que Pixel devra maîtriser pour atteindre les sommets. Nostalgie, diversité et plaisir au bout des doigts !