Bientôt un DLC gratuit pour Nickelodeon All Star Brawl !

C’est via le compte twitter officiel du jeu que nous vient l’information; Un DLC gratuit sera bientôt disponible pour le jeu et ajoutera des costumes alternatifs pour les différents personnages…

Peu d’informations pour le moment, si ce n’est un aperçu de celui pour Bob l’Éponge.

Alternate costumes are coming very soon to #NickBrawl for FREE! To start things off, here’s a better look at SpongeBob SquarePants! Stayed tuned for more! https://t.co/qODMMmvj2K pic.twitter.com/imbyHiLsXM

— Nickelodeon All-Star Brawl (@NickBrawlGame) November 20, 2021