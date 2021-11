La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Bee Simulator – $11.99 (prix de base sans promotion: $39.99)

– BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base sans promotion: $49.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Bleed – $3.59 (prix de base sans promotion: $11.99)

– Bleed 2 – $4.49 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Caveblazers – $2.09 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Crash’n the Boys Street Challenge – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Crysis 2 Remastered – $22.49 (prix de base sans promotion: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $22.49 (prix de base sans promotion: $29.99)

– Crysis Remastered – $14.99 (prix de base sans promotion: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $39.99 (prix de base sans promotion: $49.99)

– Darkest Dungeon – $12.49 (prix de base sans promotion: $24.99)

– Deponia – $1.99 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Dicey Dungeons – $3.74 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $10.00 (prix de base sans promotion: $39.99)

– Double Dragon – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base sans promotion: $6.99)

– Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $29.99 (prix de base sans promotion: $59.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Figment – $2.19 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Guilty Gear – $6.90 (prix de base sans promotion: $9.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Gunman Glive HD Collection – $1.99 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Hexagroove: Tactical DJ – $20.09 (prix de base sans promotion: $29.99)

– Inversus Deluxe – $2.99 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Kingdom Two Crowns – $9.99 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base sans promotion: $11.99)

– Moto Rush GT – $1.99 (prix de base sans promotion: $14.99)

– My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Northgard – $13.99 (prix de base sans promotion: $34.99)

– Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base sans promotion: $24.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base sans promotion: $5.49)

– Port Royale 4 – $34.99 (prix de base sans promotion: $49.99)

– Renegade – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base sans promotion: $16.49)

– River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base sans promotion: $13.99)

– River City Ransom – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $3.99 (prix de base sans promotion: $19.99)

– Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base sans promotion: $13.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base sans promotion: $5.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base sans promotion: $24.99)

– Super Chariot – $1.99 (prix de base sans promotion: $14.90)

– Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Super Punch Patrol – $1.99 (prix de base sans promotion: $4.99)

– Tens! – $2.49 (prix de base sans promotion: $9.990

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base sans promotion: $29.99)

– The Sinking City – $12.49 (prix de base sans promotion: $49.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base sans promotion: $39.99)

– The World Ends with You: Final Remix – $34.99 (prix de base sans promotion: $49.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Toki – $1.99 (prix de base sans promotion: $14.90)

– To the Moon – $8.39 (prix de base sans promotion: $11.99)

– Touhou Spell Bubble – $27.49 (prix de base sans promotion: $54.99)

– Trine 4: The Nightmare Prince – $5.99 (prix de base sans promotion: $29.99)

– Tropico 6: Nintendo Switch Edition – $27.49 (prix de base sans promotion: $49.990

– Underhero – $10.19 (prix de base sans promotion: $16.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base sans promotion: $14.99)

– Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base sans promotion: $39.99)

– Vaporum: Lockdown – $13.19 (prix de base sans promotion: $21.99)

– Vasara Collection – $1.99 (prix de base sans promotion: $9.99)

– West of Loathing – $6.38 (prix de base sans promotion: $11.00)

– World End Syndrome – $10.00 (prix de base sans promotion: $39.99)