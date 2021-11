Des informations en plus pour Dragon Quest X Offline

Square-Enix a fourni une mise à jour du site de Dragon Quest X Offline, offrant de nouvelles informations sur le continent de Puku Land. Dragon Quest X Offline sortira sur Switch au Japon le 26 février 2022. Un lancement occidental n’a pas été annoncé pour le moment.

Topographie

– La majorité des terres bénéficient d’un climat béni.

– Présence de prairies où les fleurs s’épanouissent partout

– Les fleurs sont également un élément essentiel du continent de la terre de Puku.

– De nombreux bâtiments ont également leur thème.

– Comme le climat est chaud et calme, il y a beaucoup de zones vertes et tranquilles.

– Il y a aussi des endroits qui ressemblent à des confiseries, des montagnes en forme de boule, des sources de soda, des tentes en forme de gâteau, etc.

– Le Hall d’argent, au centre du continent, est un lieu magique où tout est teinté d’argent.

Poppets

– Une race qui aime rire et rêver, et qui a la passion de créer du plaisir.

– Malgré leur petite taille, ils sont plus curieux que n’importe quelle autre race.

– Il existe bien sûr un village où se réunissent les comédiens.

– Les Poppets organisent des événements tels que des spectacles et des shows de cirque.

– Ils sont même obsédés par la mode, et certains ont ouvert des magasins à la recherche du style.

Villages et villes

– Le continent de Puku Land offre une multitude de paysages urbains dignes d’un conte de fées.

– Le grand moulin à vent scintillant et la capitale Megistris sont deux des principales attractions touristiques du monde.

– Le village de Pukulett : Un village qui aime le divertissement et dont le maire est même un artiste chevronné. Cette année, le Grand Prix du divertissement, son événement phare, en est à sa 10e édition.

– Olphea Town : une ville dotée d’une multitude d’installations de loisirs, dont des chapiteaux de cirque et des attractions instrumentales comme un grand cor.

– Grand moulin à vent scintillant : Le symbole du continent de Puku Land, érigé au sommet d’une petite colline, en forme de fleur géante.

– Forteresse / ville de Megistris : Une belle ville bordée de bâtiments divers, gouvernée par le royaume de Megistris, qui a 500 ans.

Personnages

– En plus des personnages uniques du village de Pukulett et de la ville d’Olphea, vous rencontrerez le mystérieux magicien Fostale et le membre de votre groupe Ragus au royaume de Megistris.

– Pirippo : un jeune homme qui veut devenir comédien, que vous rencontrerez au village de Pukulett ; il fait équipe avec le gagnant du Grand Prix du divertissement de la ville.

– Pudin : Un garçon au cœur fragile qui vit dans le village de Pukulett et qui pleure immédiatement lorsqu’il a des ennuis ; il rêve de devenir comédien.

– Meneur Nablett : Le maire de la ville d’Olphea, meneur du Grand Cirque de Nabnab ; les habitants ont un grand respect pour lui.

– Détective Pakure : Un détective qui travaille pour maintenir la paix à Olphea Town. Il a un sens aigu de la justice et a tendance à faire des suppositions.

– Ragus : Prince du royaume de Megistris ; timide et se montrant rarement en public, il part à l’aventure avec le protagoniste suite à un événement particulier.

– Fostale : Un héros mystérieux qui aurait sauvé le continent il y a 500 ans et qui aurait le pouvoir de prédire l’avenir.