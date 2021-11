Le RPG d’aventure préféré des fans TAILS OF IRON reçoit une large extension gratuite Bloody Whiskers

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 24 novembre 2021 : United Label, le studio indépendant Odd Bug Studio et Just For Games ont la joie d’annoncer que le roi Redgi, sauveur du royaume des rats, se lance dans une toute nouvelle et mortelle aventure dans l’importante extension de Tails of Iron « Bloody Whiskers », disponible dès maintenant avec un patch gratuit pour tous les possesseurs du jeu acclamé par la critique sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch.

L’extension gratuite introduit une nouvelle quête post-game, deux modes de difficulté supplémentaires, cinq nouveaux boss, une sélection d’armures et d’armes spéciales, ainsi qu’un secret qu’il aurait peut-être mieux valu oublier… comme le montre la dernière bande-annonce pleine d’action ci-dessous :