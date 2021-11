Annonce de la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Poing de Fusion, et de nouveaux produits d’apprentissage à venir

Le 25 novembre 2021. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé de nouveaux produits du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon qui permettent aux Dresseurs et Dresseuses d’apprendre facilement et de manière amusante à jouer au JCC Pokémon, y compris une version actualisée de l’Académie de Combat, et de nouveaux Decks Combat-V. De plus, la dernière extension du JCC Pokémon, Épée et Bouclier – Poing de Fusion, sera disponible dès demain.

Mise à jour de l’Académie de Combat du JCC Pokémon bientôt disponible

The Pokémon Company International a annoncé une version mise à jour de l’Académie de Combat du JCC Pokémon, une adaptation du jeu de plateau du JCC Pokémon qui permet à toute la famille d’apprendre rapidement les rudiments du jeu.

Avec une sortie prévue pour 2022, la boîte de l’Académie de Combat contient tout ce dont un Dresseur a besoin pour maîtriser les bases du JCC Pokémon : un plateau de jeu pour deux joueurs, trois jeux de 60 cartes, des guides d’apprentissage et des accessoires de jeu.

Lancement prochain des nouveaux Decks Combat-V – Lougaroc-V et Corvaillus-V du JCC Pokémon

The Pokémon Company International a également annoncé les nouveaux Decks Combat-V – Lougaroc-V et Corvaillus-V, idéaux pour les fans qui ont découvert le JCC Pokémon avec l’Académie de Combat et qui veulent s’améliorer.

Chaque Deck Combat-V fournit tout ce dont un Dresseur a besoin pour jouer, y compris un jeu de 60 cartes et des accessoires de jeu. Le lot Deck Combat-V – Lougaroc vs Corvaillus comprend deux decks prêts à l’emploi qui permettent de se lancer facilement dans un combat du JCC Pokémon, ainsi que huit cartes Dresseur supplémentaires pour améliorer vos decks.

Disponibles en 2022, ces decks complètent parfaitement l’Académie de Combat, car les Dresseurs peuvent échanger les cartes du jeu de plateau avec celles des Decks Combat-V.

L’extension Épée et Bouclier – Poing de Fusion du JCC Pokémon est disponible dès demain

Les fans de JCC Pokémon peuvent se réjouir de la sortie de l’extension Épée et Bouclier – Poing de Fusion à partir du 26 novembre 2021. Épée et Bouclier – Poing de Fusion introduit une nouvelle mécanique de jeu, le Style de Combat appelé Poing de Fusion, dont les attaques sont souvent axées sur le travail d’équipe.

Disponible dans les boosters du JCC Pokémon, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales, Épée et Bouclier – Poing de Fusion contient 25 cartes Poing de Fusion telles que Mew-VMAX, Genesect-V et Hoopa-V. Cette extension contient aussi 20 Pokémon-V, 13 Pokémon-V entièrement illustrés, 8 Pokémon-VMAX, 20 cartes Dresseur, 7 cartes Supporter entièrement illustrées et une nouvelle carte Énergie spéciale.