Un trailer pour Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

KOEI TECMO Europe et les développeurs de GUST présentent un trailer pour Ramizel Erlenmeyer qui sera dans leur prochain JRPG Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Dernier né des jeux Atelier, il sortira en Europe le 25 février 2022 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, ainsi que sur PC via Steam®.

Dans le jeu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, les joueurs suivent les aventures de Sophie Neuenmuller qui part rapidement à la recherche de son amie Plachta dans le monde mystérieux et irréel d’Erde Wiege. Sophie décide en effet de retrouver la jeune fille, accompagnée d’amis qu’elle s’est fait en ville. Ils trouvent finalement une faille spatiale qui les conduit vers un lieu mystérieux, sans aucune âme qui vive. Songeant alors à abandonner ses recherches, Sophie entend une voix familière. Avant qu’elle ait pu trouver son origine, le groupe est attaqué par un dragon d’eau. Heureusement, l’apprentie alchimiste Ramizel et le chevalier Diebold viennent à leur rescousse.

Dans Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, les joueurs rencontreront au cours de leurs aventures de nombreux obstacles naturels, comme des rivières en furie. La météo d’Erde Wiege est prédéterminée. Cependant, grâce au pouvoir des pierres Dreamscape éparpillées à travers le monde, Sophie et ses amis peuvent changer le temps pour progresser plus facilement. L’utilisation d’une pierre Dreamscape ne change pas seulement la météo, mais aussi l’environnement, en asséchant par exemple une zone inondée ou en révélant des lieux où les matériaux uniques abondent.

En explorant ces nouveaux endroits, les joueurs peuvent en effet découvrir des lieux de collecte importants, riches en matériaux impossibles à trouver ailleurs. S’ils disposent des bons outils, un mini-jeu se lance, le nombre de matériaux augmentera alors en fonction des résultats. Ces mini-jeux comprennent un jeu de pêche dans lequel il faut attraper un certain nombre de poissons ou encore un jeu de fronde où les participants doivent détruire des cibles dans la limite de temps impartie. La maîtrise de ces mini-jeux permettra aux joueurs d’obtenir des matériaux cruciaux pour les synthèses !

En l’honneur de cette nouvelle aventure de Sophie, KOEI TECMO Europe annonce par ailleurs que ceux qui achètent dès aujourd’hui une version physique du jeu bénéficieront d’une jaquette réversible unique ainsi que d’une affiche avec un dessin exclusif de NOCO !