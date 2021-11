Cérébrale Académie : Bataille de méninges sera disponible ce vendredi 3 décembre sur Nintendo Switch

Préparez-vous à mettre votre matière grise à rude épreuve dans cinq catégories différentes, et maîtrisez chacune d’entre elles pour booster votre Score Cérébral !

29 novembre 2021 – Cérébrale Académie : bataille de méninges débarque cette semaine sur Nintendo Switch, dès le vendredi 3 décembre. Dans ce nouveau « party game » jouable jusqu’à 4 joueurs* et accessible à toutes et tous, testez la vigueur de votre cerveau en vous prêtant à une série d’activités. Il existe cinq catégories différentes : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception, chacune proposant une multitude d’exercices, comme par exemple celle de mémoriser une série de chiffres, d’identifier un animal passant du flou au net, ou de guider un train jusqu’à son arrivée.

Le très distingué Pr Neurone vous récompensera en vous attribuant un Score Cérébral en fonction de vos performances ce qui vous aidera à empocher des pièces de jeu à utiliser pour déverrouiller des costumes pour votre avatar. De quoi se déguiser en chat ou en épi de maïs !

Si vous désirez vous entraîner avant votre prochain match rendez-vous dans le mode Entraînement pour retrouver vos activités préférées et tenter d’obtenir des meilleurs scores et des médailles. Vous pouvez aussi vous lancer dans une joute cérébrale en famille ou entre amis lors de matches réunissant jusqu’à 4 joueurs, et ainsi découvrir qui aura le meilleur score. Et pour comparer votre puissance mentale à celle du monde entier, utilisez le mode Bataille Fantôme** et affrontez les données des autres utilisateurs. Joueuses et joueurs peuvent défier quiconque figurant dans leur liste d’amis, les membres de leur famille ayant un profil sur la même console Nintendo Switch, et même des adversaires du monde entier.**

Téléchargez dès maintenant la démo gratuite de Cérébrale Académie : bataille de méninges disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Tout comme le jeu complet, la démo gratuite permet de s’amuser de 1 à 4 joueurs en même temps.

Cérébrale Académie : bataille de méninges débarque sur Nintendo Switch le vendredi 3 décembre. Les joueuses et joueurs peuvent découvrir les modes Multijoueur et Entraînement et leurs nombreux casse-tête, tous conçus pour tester leur cerveau via cinq catégories différentes : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception. Joueuses et joueurs peuvent aussi s’entraîner pour leur prochain match grâce au mode Entraînement, ou même se mesurer au monde entier grâce au mode Bataille Fantôme.

* Une manette compatible est requise pour chaque joueur dans les modes multijoueurs. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être nécessaires.

** Connexion Internet requise pour les parties en ligne. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.