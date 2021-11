La Nintendo Switch réalise la plus grosse semaine de ventes jamais enregistrée au Royaume-Uni

La Nintendo Switch vient de connaître sa plus grosse semaine de ventes au Royaume-Uni, grâce au Black Friday et à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le bundle de la console, (avec Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de trois mois à Nintendo Switch Online), a connu un grand succès sur la semaine. D’après Christopher Dring de GamesIndustry, « la Xbox Series S était en (très lointaine) deuxième position ». Nous savons également que Mario Kart 8 Deluxe est arrivé en tête du classement des ventes au Royaume-Uni, ce qui montre que la demande et l’intérêt pour ce jeu sont encore très importants. La console hybride de Nintendo a réussi à se vendre très bien malgré la pénurie actuelle de composant.

