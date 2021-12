Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est désormais disponible sur Nintendo Switch

La distribution de baffes commence enfin !

Paris, le 2 décembre 2021 – Microids est heureux d’annoncer que le jeu vidéo Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est désormais disponible. Découvrez sans plus tarder la bande-annonce de lancement du jeu.

Tenez-vous prêts, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix reviennent sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC pour une Aventure trépidante. L’occasion pour les joueurs de se replonger dans différents lieux iconiques des bandes dessinées, comme la campagne gauloise, l’Egypte ou encore l’Hispanie.

A propos de Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! :

Dans Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Les joueurs peuvent incarner Astérix et Obélix et traverser les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.

L’équipe de Mr Nutz Studio, qui a développé le jeu vidéo Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, propose aux joueurs une Aventure très respectueuse de la bande dessinée. Les développeurs ont fait le choix artistique de réaliser les personnages, les décors et les animations à la main. Il s’agit d’un véritable parti pris pour rendre hommage au style de l’animation 2D. Cet esthétisme plaira aux amoureux de la licence et aux fans de jeux rétro.

Avec son gameplay aussi magique que la potion qui fera plaisir aux fans de beat’em up, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! propose un mode coopératif local qui invite les joueurs à allier leurs forces pour vaincre les ennemis des célèbres Gaulois. Par Jupiter, par Toutatis, par pitié… ils sont fous ces Gaulois !

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! est disponible en plusieurs éditions :

Edition Limitée Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! Un porte-clés Deux planches de stickers Trois lithographies



Edition Collector Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! Une figurine Astérix de 27 cm Un porte-clés Deux planches de stickers Trois lithographies



Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu est compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Pour rappel, la distribution d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! en France est assurée par la nouvelle filiale de Microids, Microids Distribution France.

Caractéristiques du jeu :