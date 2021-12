Techland présentera le 5ème épisode de Dying 2 Know ce soir à 21h

Le cinquième épisode de la série originale en ligne de Techland présentera 15 minutes de gameplay inédit de Dying Light 2 Stay Human

Wrocław, Pologne – 2 décembre 2021 – Techland vous invite à regarder le 5ème épisode de Dying 2 Know (D2K), une web-série originale qui plonge dans l’univers de Dying Light 2 Stay Human. Le dernier épisode sera diffusé le 2 décembre, ce soir, à 21h00 via la chaîne Twitch de Techland. Ce 5ème épisode se concentrera sur le nouveau gameplay et sera animé par Jonah Scott qui incarne le personnage principal, Aiden Caldwell, aux côtés de la streameuse Leah.

En révélant un aperçu du gameplay dans une vidéo de 15 minutes, Techland présentera une foule de nouveaux détails sur les quêtes et les obstacles rencontrés par le protagoniste du jeu. Ne manquez pas de vous rendre sur la chaîne Twitch de Techland ce soir pour voir comment Aiden rencontre toutes sortes de monstres différents, sa pratique des combats créatifs et brutaux et sa manière de traverser la ville, la façonnant progressivement au gré des décisions qu’il prend.

Dying Light 2 Stay Human, publié par Techland, sortira le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes sont disponibles sur dyinglightgame.com/preorder. Toutes les précommandes seront accompagnées d’un pack de rechargement numérique exclusif, comprenant une tenue, une arme et un skin de parapente uniques.

À propos de Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human est un jeu de rôle d’action en monde ouvert, une suite de Dying Light publié en 2015 et acclamé par la critique, qui a été joué par plus de vingt millions de personnes dans le monde entier. Cette fois-ci, les joueurs visitent ‘the City’ – le dernier bastion de l’humanité dans la lutte contre le virus. Les mécaniques de parkour développées permettent aux joueurs d’explorer le vaste monde ouvert et de l’utiliser dans des combats tactiques. La civilisation perdue et le fait de situer le monde dans l’âge sombre moderne exigent une approche créative pour trouver des objets et fabriquer des équipements. Le gameplay change selon un cycle jour/nuit, de sorte que les joueurs peuvent oser piller les repaires abandonnés des infectés la nuit et découvrir les sombres secrets de ceux qui sont au pouvoir le jour. Les joueurs doivent choisir le camp qu’ils veulent prendre et écrire leur propre histoire.